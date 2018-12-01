Матч хоккейного "Ак Барса" собрал в два раза больше болельщиков в Казани, чем игра "Рубина"

Вчера в Казани прошли в одно время матч 16-го тура РПЛ "Рубин" - "Динамо" (1:1) и встреча регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" - "Локомотив" (5:3).На хоккей пришло в два раза больше болельщиков (6804), чем на футбол (3282)Подобное пересечение видов спорта в Казани происходило семь раз за последние пять лет, но сегодня впервые хоккей собрал больше зрителей.