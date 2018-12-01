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Матч хоккейного "Ак Барса" собрал в два раза больше болельщиков в Казани, чем игра "Рубина"

Вчера в Казани прошли в одно время матч 16-го тура РПЛ "Рубин" - "Динамо" (1:1) и встреча регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" - "Локомотив" (5:3).

На хоккей пришло в два раза больше болельщиков (6804), чем на футбол (3282)

Подобное пересечение видов спорта в Казани происходило семь раз за последние пять лет, но сегодня впервые хоккей собрал больше зрителей.

Бизнес-Онлайн
Теги: Рубин
Сегодня, 11:15
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#2  sergey3709   (Сегодня, 11:59)
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Все дело в крытых стадионах
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 11:23)
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Болеет за:
«Локомотив»
На огороде играют, при холоде, кто туда пойдет в здравом уме.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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