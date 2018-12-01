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Александр Селихов: приход Кононова встряхнул команду. Также в коллективе улучшилась атмосфера

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов рассказал, что изменилось с приходом нового главного тренера Олега Кононова.

"Мы максимально сконцентрированы. Игра сейчас перестраивается. Сейчас очень важен результат - нам очень нужно одержать во всех оставшихся матчах победы. Считаю, мы можем этого добиться.

По составу мы никому не уступаем. Всё в наших руках. Приход Кононова встряхнул команду. Добавил эмоций. Изменилась атмосфера, она стала очень позитивной. Все улыбаются, радуются друг другу. Это важно", — приводит слова Селихова пресс-служба клуба.
Теги: Спартак Селихов
Сегодня, 11:58
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#8  колокольчик  москва (Сегодня, 13:10)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
У восьмерок всё в порядке, "все улыбаются, радуются друг другу". И правда, заткнулись бы вы и молча начали играть. Задолбали!


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#7  cska1971  Москва (Сегодня, 13:07)
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online

А дела-то, оказывается, даже хуже, чем я мог себе представить...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#6  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 12:59)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все улыбаются, радуются друг другу.

Празднуете? Ну-ну....
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#5  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 12:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Да вы задолбали. Можете вы просто ЗАТНУТЬСЯ нахрен. выйти на поле и показать чего вы стоите и какая у вас, там, атмосфера. Глушак похоже совсем с катушек съехал. ладно сам самогон хлещет, но команду то зачем спаивать? настроение у них хорошее.


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:12)
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  •  (8)

""Давно в Тарасовке не было такой теплой и дружественной атмосферы" (с) Рабинер, ода к пришествию Аленя.)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:11)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
зря лижешь, Санюшка,- в воротах всё равно Ребров стоять будет.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  starichek1948  г.Санкт-Петербург (Сегодня, 12:05)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Нормально встряхнул,Рапид ржёт до сих пор.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
#1  Гастэряну   (Сегодня, 12:01)
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разговорился что-то много, похоже очко после Ливерпуля заштопал.


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Владелец клуба - ...дон, капитан команды - ...дон (по словам их болел), угадай команду.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
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