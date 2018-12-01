В Оренбурге зафиксирована температура "минус 17" градусов (видео)

За полтора часа до стартового свистка в матче 16-го тура РПЛ "Оренбург" - "Крылья Советов" зафиксирована температура "минус 17" градусов Цельсия.Таким образом, встреча под угрозой срыва. Напомним, по регламенту, если температура воздуха ниже минус 15 градусов Цельсия, одна из команд может отказаться выходить на поле.