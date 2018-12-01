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В Оренбурге зафиксирована температура "минус 17" градусов (видео)

За полтора часа до стартового свистка в матче 16-го тура РПЛ "Оренбург" - "Крылья Советов" зафиксирована температура "минус 17" градусов Цельсия.

Таким образом, встреча под угрозой срыва. Напомним, по регламенту, если температура воздуха ниже минус 15 градусов Цельсия, одна из команд может отказаться выходить на поле.

Теги: Оренбург Крылья Советов
Сегодня, 15:17
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#4  Андрей Гнатов   (Сегодня, 17:00)
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://clc.am/YIfFCw
Регистрация: 1.12.2018 [жалоба]
#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:39)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Ничего страшного. Повторное измерение покажет -14.

-14,9


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 15:39)
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  •  (3)

Можно играть сказали чиновники ПФЛ сидя в теплых кабинетах с подогревом стульев и кресел! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 15:27)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего страшного. Повторное измерение покажет -14.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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