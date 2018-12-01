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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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В Оренбурге зафиксирована температура "минус 17" градусов (видео)
За полтора часа до стартового свистка в матче 16-го тура РПЛ "Оренбург" - "Крылья Советов" зафиксирована температура "минус 17" градусов Цельсия.
Таким образом, встреча под угрозой срыва. Напомним, по регламенту, если температура воздуха ниже минус 15 градусов Цельсия, одна из команд может отказаться выходить на поле.
Таким образом, встреча под угрозой срыва. Напомним, по регламенту, если температура воздуха ниже минус 15 градусов Цельсия, одна из команд может отказаться выходить на поле.
Тем временем в Оренбурге...— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 1, 2018
Состоится ли матч #ОренбургКрылья?
Ждём решения.@fckssamara @fcorenburg pic.twitter.com/fpEfd87NHf
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