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"Оренбург" - "Крылья Советов": игра перенесена

После повторного замера температуры на стадионе "Газовик" в Оренбурге, принято решение отменить запланированную ранее встречу "Оренбурга" с "Крыльями Советов".

Термометр показал "минус 17" градусов по Цельсию.

Дата переноса будет названа позже.

"Крылья Советов"
Теги: Оренбург Крылья Советов
Сегодня, 15:33
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14
(2)
#14  P.V.2  Россия (Сегодня, 17:22)
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online
Болеет за:
ЦСКА
каждый год одно и тоже



Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
#13  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 17:13)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Уроды, весь октябрь-ноябрь играли чемпионат с перерывом в две недели, а сейчас неожиданно (-17). Хотя почему уроды, на руководящие должности сейчас приводят людей, голова у которых только кушать.


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
#12  Андрей Гнатов   (Сегодня, 17:06)
  • -4
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://clc.am/YIfFCw
Регистрация: 1.12.2018 [жалоба]
#11  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 16:18)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: panin
а разница какая? что первый круг осенью, что второй. или думаешь теплее будет?

Разница существенная.
Во-первых. Команда которая вышла из ФНЛ в высшую лигу имеет всего 1,5 месяца на то чтобы собрать новый состав. Из которых 2 месяца игроки в отпуске.
И во-вторых, при весне-осени перерыв между кругами 1 месяц, а можно и 20 дней сделать, вместо сегодняшних 1,5. Итого имеем освободившиеся 2-3 недели, а это 4-6 матчей летом, а не в декабре и начале марта по сугробам.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#10  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:14)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
играли же весна-осень...поля стали лучше...и заканчивать до 10 ноября..
РФС на расчистку снега....во всей СИБИРИ...для профилактики..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#9  Босх  Россия (Сегодня, 16:07)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
в РФС сидят выжившие из ума сыновья Жириновского,и столетние дедушки Симоняны...

мягкая зима? играем. Холодно? тупо прекращаем играть 1го декабря.переносим матчи на весну. Всё.
вот сейчас нужно ТУПО прекратить Чемпионат, и перенести все игры на весну. Ничего страшного,поиграют "черз два на третий"..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#8  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 16:06)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: anatolik189
наверное пора бы включить мозги

А как включить, если включать нечего. Хотя мы и в -35 как то играли. Все живы.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#7  starichek1948  г.Санкт-Петербург (Сегодня, 16:01)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А в Красноярске -20 и ничего,сыграли. Пора переносить на зима-весна,а летом Канары,а там уже и грибы пойдут,на йух такой ногомяч.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
#6  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 16:00)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: EldarSab
скоро каждый клуб обяжут иметь резервный стадион в Катаре и т.д.

Это всяко дешевле , чем прикупить ума или совести.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#5  panin  Красноярск (Сегодня, 16:00)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: KARASS
давно пора вернуться к весна -осень

а разница какая? что первый круг осенью, что второй. или думаешь теплее будет?


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
#4  KARASS   (Сегодня, 15:42)
  • +3
  •  (5)

а должно -20-25 зима в России однако давно пора вернуться к весна -осень а то жить по европейски не можем а ирать хотим кому это надо не понятно laughing
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#3  студия дускай   (Сегодня, 15:41)
  • +2
  •  (4)

пускай играют 32 декабря!
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#2  EldarSab  Россия (Сегодня, 15:41)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Анжи»
скоро каждый клуб обяжут иметь резервный стадион в Катаре и т.д.
Регистрация: 12.05.2012 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:37)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Это было бы странно,если бы 1 декабря было +17!!!РФС наверное пора бы включить мозги при составлении календаря.Впрочем о чём это я,как можно включить то,чего нет!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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