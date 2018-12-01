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"Енисей" смог спастись в самом холодном матче сезона

"Енисей" смог вырвать ничью в домашнем матче с "Ахматом" (1:1).

Чемпионат России

16-й тур

Енисей – Ахмат 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 69 Мохаммади, 1:1 – 81, пенальти Кичин.

"Енисей" – Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Ятченко (Бодул, 77), Занев, Фатуллаев (Торбинский, 68), Огуде, Зотов, Комков, Кутьин (Комолов, 46), Саркисов.
"Ахмат" – Городов, Анхель, Плиев, Мохаммади, Семенов, Гащенков, Раванелли, Митришев (Бериша, 70), Думбия (Родолфо, 78), Уциев, Мбенг (Балай, 82).

Предупреждения: Семенов (31), Гащенков (33), Огуде (36), Родолфо (82).
Теги: Енисей Ахмат
Сегодня, 15:58
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6
(1)
#6  Андрей Гнатов   (Сегодня, 17:02)
  • -5
  •  (5)
online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://clc.am/YIfFCw
Регистрация: 1.12.2018 [жалоба]
#5  ЗАУР  СПБ (Сегодня, 16:43)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак» Нч
афанасий,
дело не в тереке, и не в енисее, дело в том что в такую погоду играть в ФУТБОЛ нельзя. .Все знают какая погода в это время в Сибири на УРАЛЕ
Регистрация: 13.02.2016 [жалоба]
#4  F.Totti.   (Сегодня, 16:17)
  • 0
  •  (2)
online

Молодцы
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#3  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 16:17)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: афанасий

А причем здесь РФС? ......


Потому что расписание они составляют и организаторами чемпионата России являются. Доверили бы мне, то за все я и отвечал бы.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#2  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 16:10)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: ЗАУР
РФС надо разогнать,это разве футбол,мучают игроков и зрителей.

А причем здесь РФС? Енисей предлагал Тереку поменяться кругами на что получил отказ. Почему вся общественность стала выть только сейчас? Где они были раньше? Еще летом было известно о событиях 1 декабря в Красноярске. Почему эта общественность не добивается изменения регламента? Например: "нельзя играть при минус 10". Огромное количество решения данной проблемы. И только недалекие люди обвиняют кого-то одного.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#1  ЗАУР  СПБ (Сегодня, 16:05)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак» Нч
РФС надо разогнать,это разве футбол,мучают игроков и зрителей.
Регистрация: 13.02.2016 [жалоба]
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