Рашид Рахимов: это не футбол, а просто лотерея

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал игру с "Енисеем" (1:1)."Пока не знаю, все ли нормально со здоровьем футболистов. Надо отогреться, а потом посмотреть. Последствия могут быть чуть позже. Я и сам замерз. Смысла говорить об игре нет. Это не футбол, а просто лотерея. Футболом это назвать нельзя", - сказал Рахимов.