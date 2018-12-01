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Рашид Рахимов: это не футбол, а просто лотерея

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал игру с "Енисеем" (1:1).

"Пока не знаю, все ли нормально со здоровьем футболистов. Надо отогреться, а потом посмотреть. Последствия могут быть чуть позже. Я и сам замерз. Смысла говорить об игре нет. Это не футбол, а просто лотерея. Футболом это назвать нельзя", - сказал Рахимов.
Теги: Рахимов Ахмат Енисей
Сегодня, 16:28
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#6  xxd   (Сегодня, 17:25)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anatolik189
Руководство РФС наоборот довольно.Говорят что смотрели матч от начала и до конца и не замерзли.Правда это было в Москве и в собственных виллах с камином.Так что практика игр в минус 15 будет продолжена.

С вашим юмором вам место в Аншлаге. Петросян еще не звонил?
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#5  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 17:18)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Руководство РФС наоборот довольно.Говорят что смотрели матч от начала и до конца и не замерзли.Правда это было в Москве и в собственных виллах с камином.Так что практика игр в минус 15 будет продолжена.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#4  Андрей Гнатов   (Сегодня, 16:59)
  • -6
  •  (6)
online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://clc.am/YIfFCw
Регистрация: 1.12.2018 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 16:53)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А когда твоя команда играла в футбол?Автобус,прыжки в ноги и драки это не футбол,но Рахимов нигде другую игру и не ставил.А так получили,что заслуживали.Сами и в манеже отказались играть,сами и кругами не обменялись,так что критиковать нужно руководство клуба,это оно эту ситуацию и создало,но у Рахимова кишка тонка на работодателя наезжать.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 16:40)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Здоровья всем участникам сего действия .
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:35)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А Лига... под чутким руководством "речника" упорно продолжала играть осень-весна...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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