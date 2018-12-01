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Дмитрий Аленичев: погода? Не придавали этому значения

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в эфире телеканала "Матч премьер" подвел итоги матча 16-го тура премьер-лиги против "Ахмата".

"Благодарю болельщиков, что в такую погоду пришли нас поддержать. Недоволен результатом. Мы заслуживали победу. Погода? Не придавали этому значения. Предупредил, чтобы команда действовала агрессивно. Это удалось", - сказал Аленичев.
Теги: Аленичев Енисей Ахмат
Сегодня, 16:56
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