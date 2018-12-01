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Виктор Пышкин – об отмене матча "Оренбург" – "Крылья Советов": когда составляли календарь и ставили игру на 1 декабря, везде еще было тепло

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил, когда может состояться матч 16-го тура премьер-лиги между "Оренбургом" и "Крыльями Советов", который сегодня перенесен из-за того, что температура воздуха на стадионе опустилась до минус 17 градусов.

– В понедельник или вторник определим, когда пройдет эта встреча. Что касается отмены матча сегодня, то температура в Оренбурге опустилась ниже минус 15 градусов.

Решение принято судьей и представителями клубов в соответствии с регламентом РПЛ (при температуре воздуха ниже минус 15 или выше плюс 35 градусов за час до матча на высоте 1 метра в центре поля судья и представители команд принимают решение о возможности проведении матча. Если отсутствуют предпосылки изменения температуры до допустимого значения к началу матча, и, хотя бы одна из команд отказывается проводить матч при указанных условиях, матч переносится на другой срок (день и/или время). – прим. "СЭ".)

Если оба клуба вылетят из Кубка России, тогда будем искать свободные даты. ("Крылья Советов" уже вылетели из турнира, а "Оренбург" сыграет второй четвертьфинальный матч в феврале следующего года).

– Почему изначально при составлении календаря поставили в Оренбурге игру 1 декабря?

– А вы знали, какая погода здесь будет, когда назначаясь дата матча? Все обсуждали морозы в Красноярске. Так там встреча "Енисей" – "Ахмат" сегодня состоялась. Правда, условия нефутбольные – минус 14 градусов, но в соответствии с регламентом игру провели. А про Оренбург никто ничего не говорил. Вообще никто не знал, что установится такая погода. Это форс-мажор.

– Обе стороны были согласны, когда матч в холодном регионе ставили на декабрь?

– Календарь составлялся тогда, когда еще тепло везде. Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте.

– Понятно, что зона не южная…

– По факту непонятно. Ну и что? В Оренбурге предыдущий матч играли. Сколько было? Минус 10. В Москве сейчас сколько градусов? В минус 12 проводили матч Лиги Европы. Кто знал, что погода будет такая? Вы знали?

– За несколько месяцев никто не знал.

– Ну вот. Когда мне скажут, когда надо календарь составлять, где какая погода в конкретный день будет, тогда другое дело. Прогнозы – это не гарантия того, что предсказание сбудется. В Красноярске говорили, что будет минус 20, а по факту – минус 14, и игра состоялась. Конечно, не говорю, что это футбольная погода и при ней комфортно футболистам и зрителям. Конечно, нет. Но у нас в регламенте так написано.

Если там будет указано, что играть нельзя при температуре ниже минус 10 градусов, значит, тогда и не будем играть. Просто принимали такой регламент, и утверждал его исполком РФС, поэтому матч в Красноярске состоялся. А в Оренбурге – нет, потому что там минус 16-17 градусов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Оренбург Крылья Советов
Сегодня, 20:34
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(2)
#6  Oder8587   (Сегодня, 21:51)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Да, логика просто железобетонная: когда составлялся календарь, было тепло....И к цыганке не ходи, на следующий сезон будет такой же календарь и такие же "умные" отмазки...
Регистрация: 2.10.2016 [жалоба]
#5  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:46)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
– Календарь составлялся тогда, когда еще тепло везде. Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте.

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#4  rash   (Сегодня, 21:35)
  • +2
  •  (2)
online

интересно, а почему высота должна быть 1 метр, а не средний рост игроков. Дышат же они в основном выше 1 метра.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#3  EldarSab  Россия (Сегодня, 21:30)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Анжи»
последние 2-3 тура сего года надо было проводить в компьютерном зале
Регистрация: 12.05.2012 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 21:27)
  • +2
  •  (4)
online

Везде ещё было тепло ?????? Вы ебанулись в корень ??? Ребенок знает ,что 1 декабря холодно ,зима .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  rash   (Сегодня, 21:19)
  • +2
  •  (2)
online

а в регламенте нет того, что на такие игры обязаны в полном составе выезжать весь штат РФС и РПЛ и сидеть на трибунах среди болельщиков???? Или заставить их сыграть между собой товарищеский матч перед игрой ?
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
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