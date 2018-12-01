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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Анжи" и "Уфа" не забили голов
Матч 16-го тура Премьер-лиги завершился нулевой ничьей.
Чемпионат России
16 тур
"Анжи" – "Уфа" 0:0
"Анжи": Дюпин, Гапон, Новосельцев, Удалый, Савичев, Гиголаев (Глебов, 71), Ондуа, Чайковский, Кулик, Долгов (Кацаев, 57), Понсе (Ахъядов, 78)
"Уфа": Беленов, Сухов, Табидзе, Неделчяру, Пуцко, Карп, Тилл (Бизяк, 57), Ванек (Павревич, 71), Сысуев (Никитин, 21), Кротов, Игбун
Предупреждения: Чайковский, 47, Карп, 49, Долгов, 49, Табидзе, 70, Бизяк, 80, Никитин, 86
Чемпионат России
16 тур
"Анжи" – "Уфа" 0:0
"Анжи": Дюпин, Гапон, Новосельцев, Удалый, Савичев, Гиголаев (Глебов, 71), Ондуа, Чайковский, Кулик, Долгов (Кацаев, 57), Понсе (Ахъядов, 78)
"Уфа": Беленов, Сухов, Табидзе, Неделчяру, Пуцко, Карп, Тилл (Бизяк, 57), Ванек (Павревич, 71), Сысуев (Никитин, 21), Кротов, Игбун
Предупреждения: Чайковский, 47, Карп, 49, Долгов, 49, Табидзе, 70, Бизяк, 80, Никитин, 86
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