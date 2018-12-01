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Жена Мамаева: в тюрьме такие люди сидеть не должны, сидеть должны настоящие преступники

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, уверена, что ее муж и нападающий "Зенита" Александр Кокорин не являются настоящими преступниками и не должны сидеть в тюрьме. В защиту футболистов Алана выступила в программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

На этой неделе стало известно, что следствие настаивает на продлении до 8 февраля ареста Кокорина и Мамаева, заключенных под стражу за нападение на чиновника и водителя. В СИЗО они провели уже 1,5 месяца.

"Никто не знает, отпустят ли их до Нового года. На данный момент это недостоверная информация. Лично я точно сказать не могу.

Я ходила на свидание с мужем. В СИЗО у них все плюс-минус так, как пишут в прессе. Утром прогулка и все остальное дальше, как у всех. Мне он ни на что не жалуется.

Единственная проблема сейчас в том, как выборочно в СМИ преподносится информация про драку, в одностороннем порядке. Почему люди сами себе не задают вопрос, где свидетели. Все видели на видео не двух людей, а компанию. Но почему-то свидетелей нет, почему-то они не дают показания, почему-то процесс закрыт, почему-то видео показывают лишь кусочками. Почему не показывают видео с регистратора водителя, где видно и слышно, что он первый оскорбляет ребят и первый наносит удар?

Я не против того, чтобы наказать ребят за сделанное. Само собой, это неправильно. Я не поддерживаю такое поведение. Но то, что происходит сейчас, — это перебор. В тюрьме такие люди сидеть не должны, сидеть должны настоящие преступники.

Законы должны быть равны для всех. Ежедневно происходят точно такие же драки и даже хуже, но никого не закрывают, дел не заводят. Чего только не происходит, включая домашнее насилие, но полиция очень медленно едет и не заводит дел", — сказала Алана Мамаева.

Sport24
Теги: Мамаев
Сегодня, 21:17
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#7  zenitchik123   (Сегодня, 22:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
в этом её "такие" и есть причина всего...возомнили о себе слишком много, а по сути - гавно.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#6  casabl   (Сегодня, 21:55)
  • +1
  •  (1)
online

А они не в тюрьме сидят, а в СИЗО.Пока. Заткнулась бы.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#5  Spartacus1971   (Сегодня, 21:40)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Она на транса похожа,а разве Мамаев и Кокорие не совепшили прступление,у нее к тому же и мозгов нет.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  Евгений Буров   (Сегодня, 21:32)
  • +3
  •  (5)
online

концовка очень правильная -ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ и другие за такое торчат по полной а они кто боги что ли confused
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#3  Graf  г. Москва (Сегодня, 21:32)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
А ГДЕ должны сидеть "такие люди" по мнению этой матроны?! Тюрьма по ним давно плакала и наконец сии "герои" стали её достойны!

Цитата: avnik
Я со своей стороны сделал всё возможное, чтобы их выпустили. ))


Всех выпустят и его выпустят, и тебя выпустят...
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 21:25)
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  •  (2)
online

А он ангел ? Избил человека ,и не одного .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 21:25)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Выпустят их и уже скоро. Я со своей стороны сделал всё возможное, чтобы их выпустили. ))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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