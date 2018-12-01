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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Жена Мамаева: в тюрьме такие люди сидеть не должны, сидеть должны настоящие преступники
Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, уверена, что ее муж и нападающий "Зенита" Александр Кокорин не являются настоящими преступниками и не должны сидеть в тюрьме. В защиту футболистов Алана выступила в программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.
На этой неделе стало известно, что следствие настаивает на продлении до 8 февраля ареста Кокорина и Мамаева, заключенных под стражу за нападение на чиновника и водителя. В СИЗО они провели уже 1,5 месяца.
"Никто не знает, отпустят ли их до Нового года. На данный момент это недостоверная информация. Лично я точно сказать не могу.
Я ходила на свидание с мужем. В СИЗО у них все плюс-минус так, как пишут в прессе. Утром прогулка и все остальное дальше, как у всех. Мне он ни на что не жалуется.
Единственная проблема сейчас в том, как выборочно в СМИ преподносится информация про драку, в одностороннем порядке. Почему люди сами себе не задают вопрос, где свидетели. Все видели на видео не двух людей, а компанию. Но почему-то свидетелей нет, почему-то они не дают показания, почему-то процесс закрыт, почему-то видео показывают лишь кусочками. Почему не показывают видео с регистратора водителя, где видно и слышно, что он первый оскорбляет ребят и первый наносит удар?
Я не против того, чтобы наказать ребят за сделанное. Само собой, это неправильно. Я не поддерживаю такое поведение. Но то, что происходит сейчас, — это перебор. В тюрьме такие люди сидеть не должны, сидеть должны настоящие преступники.
Законы должны быть равны для всех. Ежедневно происходят точно такие же драки и даже хуже, но никого не закрывают, дел не заводят. Чего только не происходит, включая домашнее насилие, но полиция очень медленно едет и не заводит дел", — сказала Алана Мамаева.
Sport24
На этой неделе стало известно, что следствие настаивает на продлении до 8 февраля ареста Кокорина и Мамаева, заключенных под стражу за нападение на чиновника и водителя. В СИЗО они провели уже 1,5 месяца.
"Никто не знает, отпустят ли их до Нового года. На данный момент это недостоверная информация. Лично я точно сказать не могу.
Я ходила на свидание с мужем. В СИЗО у них все плюс-минус так, как пишут в прессе. Утром прогулка и все остальное дальше, как у всех. Мне он ни на что не жалуется.
Единственная проблема сейчас в том, как выборочно в СМИ преподносится информация про драку, в одностороннем порядке. Почему люди сами себе не задают вопрос, где свидетели. Все видели на видео не двух людей, а компанию. Но почему-то свидетелей нет, почему-то они не дают показания, почему-то процесс закрыт, почему-то видео показывают лишь кусочками. Почему не показывают видео с регистратора водителя, где видно и слышно, что он первый оскорбляет ребят и первый наносит удар?
Я не против того, чтобы наказать ребят за сделанное. Само собой, это неправильно. Я не поддерживаю такое поведение. Но то, что происходит сейчас, — это перебор. В тюрьме такие люди сидеть не должны, сидеть должны настоящие преступники.
Законы должны быть равны для всех. Ежедневно происходят точно такие же драки и даже хуже, но никого не закрывают, дел не заводят. Чего только не происходит, включая домашнее насилие, но полиция очень медленно едет и не заводит дел", — сказала Алана Мамаева.
Sport24
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