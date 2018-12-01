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Артур Саркисов: играть в таких условиях неприятно

Нападающий "Енисея" Артур Саркисов поделился впечатлениями от домашнего матча 16-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:1), который прошел в непростых погодных условиях.

"Неприятно в таких условиях играть, конечно. Хоть и было всего минус 14, но дул очень сильный ветер и продувало насквозь. Как погода повлияла на результат? Мы старались играть в футбол, показывали неплохую игру. По крайней мере, в первом тайме. Но немножко не хватило импровизации в атаке. Я думаю, что мы заслуживали большего, чем ничья.

В Оренбурге отменили матч, а у нас нет? Созванивался с ребятами из "Оренбурга", и, насколько я знаю, у них там было минус 17 в момент выхода на поле. По регламенту в минус 17 футбол играть нельзя. Поэтому это нормально, что у нас разрешили играть, а у них нет. Закон есть закон.

Насколько ничья — положительный результат при такой погоде? В любом случае, одно очко — положительный результат. Я думаю, что оно нам поможет. Для нас главное — выходить на поле и показывать достойный футбол. Мы это и продемонстрировали. На мой взгляд, при таких погодных условиях пришло очень много болельщиков. Мы им благодарны за поддержку. Мы играем для них. Хотели выиграть сегодня, но немножко не повезло", - цитирует Саркисова Sport24.
Теги: Саркисов Енисей Ахмат
Сегодня, 21:27
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#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:40)
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В СССР играли при любой погоде....БЫЛИ ДАЖЕ ПЛАКАТЫ....МАТЧ СОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ....а футболисты таких денег не получали...А вы парниковые...Даже был футбол на снегу...и ничего страшного не было ....и были такие ВЕЛИКИЕ ...СТРЕЛЬЦОВ...СТАРОСТИНЫ...ИВАНОВ...ЯШИН...и не было полей с подогревом....и били англичан и всех....ноги в пакеты ...гетры и вперёд.....а сейчас не Футбол а бизнес...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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