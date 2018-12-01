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Артур Саркисов: играть в таких условиях неприятно
Нападающий "Енисея" Артур Саркисов поделился впечатлениями от домашнего матча 16-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:1), который прошел в непростых погодных условиях.
"Неприятно в таких условиях играть, конечно. Хоть и было всего минус 14, но дул очень сильный ветер и продувало насквозь. Как погода повлияла на результат? Мы старались играть в футбол, показывали неплохую игру. По крайней мере, в первом тайме. Но немножко не хватило импровизации в атаке. Я думаю, что мы заслуживали большего, чем ничья.
В Оренбурге отменили матч, а у нас нет? Созванивался с ребятами из "Оренбурга", и, насколько я знаю, у них там было минус 17 в момент выхода на поле. По регламенту в минус 17 футбол играть нельзя. Поэтому это нормально, что у нас разрешили играть, а у них нет. Закон есть закон.
Насколько ничья — положительный результат при такой погоде? В любом случае, одно очко — положительный результат. Я думаю, что оно нам поможет. Для нас главное — выходить на поле и показывать достойный футбол. Мы это и продемонстрировали. На мой взгляд, при таких погодных условиях пришло очень много болельщиков. Мы им благодарны за поддержку. Мы играем для них. Хотели выиграть сегодня, но немножко не повезло", - цитирует Саркисова Sport24.
"Неприятно в таких условиях играть, конечно. Хоть и было всего минус 14, но дул очень сильный ветер и продувало насквозь. Как погода повлияла на результат? Мы старались играть в футбол, показывали неплохую игру. По крайней мере, в первом тайме. Но немножко не хватило импровизации в атаке. Я думаю, что мы заслуживали большего, чем ничья.
В Оренбурге отменили матч, а у нас нет? Созванивался с ребятами из "Оренбурга", и, насколько я знаю, у них там было минус 17 в момент выхода на поле. По регламенту в минус 17 футбол играть нельзя. Поэтому это нормально, что у нас разрешили играть, а у них нет. Закон есть закон.
Насколько ничья — положительный результат при такой погоде? В любом случае, одно очко — положительный результат. Я думаю, что оно нам поможет. Для нас главное — выходить на поле и показывать достойный футбол. Мы это и продемонстрировали. На мой взгляд, при таких погодных условиях пришло очень много болельщиков. Мы им благодарны за поддержку. Мы играем для них. Хотели выиграть сегодня, но немножко не повезло", - цитирует Саркисова Sport24.
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