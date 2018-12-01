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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Ломанов-старший: на стадионе в Красноярске было минус 20 из-за ветра. Зачем проводить матч?!
Легенда хоккея с мячом, проживающий в Красноярске, Сергей Ломанов-старший не понимает, зачем нужно было в такую погоду проводить матч "Енисей" - "Ахмат".
"Меня на стадионе не было. Смотрел матч по телевизору. Но уже по телекартинке было понятно, что очень холодно. Это просто нереально! В футбол играют для народа, это спорт номер один. Ребята вышли на поле, все силы отдали. Это даже обсуждать не хочется.
По такому холоду скорости не те, движение не то, мяч другой... Мне было жалко ребят, которые вкалывали по такой погоде. Неправильно это все.
Я на машине ехал, у меня показывало минус 14. А на стадионе ведь постоянно ветер дует. Там нереально просто играть... Там все минус 20. Зачем было проводить матч? Почему не перенести игру на весну? Для чего? Непонятно...", - цитирует Ломанова-старшего "Спорт-Экспресс".
"Меня на стадионе не было. Смотрел матч по телевизору. Но уже по телекартинке было понятно, что очень холодно. Это просто нереально! В футбол играют для народа, это спорт номер один. Ребята вышли на поле, все силы отдали. Это даже обсуждать не хочется.
По такому холоду скорости не те, движение не то, мяч другой... Мне было жалко ребят, которые вкалывали по такой погоде. Неправильно это все.
Я на машине ехал, у меня показывало минус 14. А на стадионе ведь постоянно ветер дует. Там нереально просто играть... Там все минус 20. Зачем было проводить матч? Почему не перенести игру на весну? Для чего? Непонятно...", - цитирует Ломанова-старшего "Спорт-Экспресс".
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