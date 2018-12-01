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Александр Зотов: играть в -15 невозможно. Это не футбол

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов поделился своим мнением о погодных условиях на матче 16-го тура российской Премьер-лиги "Енисей" — "Ахмат" (1:1).

Встреча проходила при температуре воздуха -15 градусов, после окончания игры многие игроки и тренеры жаловались на неподобающие температурные условия для матчей подобного уровня.

"Играть в такую погоду очень опасно и неприятно. Несмотря на то, что температура достигла только -14, влажность была высокая. Я рад, что игру в Оренбурге отменили, так как уже врачами доказано, что активное потребление холодного воздуха при температуре -15 и ниже приводит к необратимым последствиям для спортсменов. Естественно, играть в такую погоду невозможно, и зрителям некомфортно смотреть такой футбол на холодных сидениях. Очевидно, что это не футбол", - цитирует Зотова Sport24.
Теги: Зотов Енисей Ахмат
Вчера, 23:49
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