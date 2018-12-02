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Врач "Крыльев Советов": здоровье не вернешь, а потраченные на дорогу деньги можно заработать

Врач самарских "Крыльев Советов" Кюри Чачаев считает правильным решение о переносе матча чемпионата России с "Оренбургом" из-за низкой температуры воздуха.

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) должна была состояться в Оренбурге. За час до начала матча на стадионе была зафиксирована температура минус 17 градусов, представители комиссии Российского футбольного союза (РФС) приняли решение перенести игру.

"Главное для нас - здоровье футболистов, это приоритет. Очень хорошо, что работает такой регламент, согласно которому при температуре ниже 15 градусов играть нельзя. Считаю очень грамотным решение не играть сегодня. Здоровье человека не вернешь, а потраченные на дорогу деньги можно заработать.

Помимо внешнего охлаждения, есть и внутреннее охлаждение организма любого человека. При такой погоде существует большая вероятность получить различные внутренние заболевания, например, бронхит или воспаление легких. Большая вероятность получить усталость", - цитирует Чачаева ТАСС.
Теги: Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 09:22
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#1  zloy   (Сегодня, 10:37)
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Болеет за:
«Барселона»
НУ ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ))) ДЕНЬГИ БЮДЖЕТНЫЕ, ЧЕГО ПАРИТЬСЯ
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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