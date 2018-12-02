Новости партнеров

Вячеслав Колосков о переносе матча РПЛ: не надо было переходить на систему "осень-весна"

Российский футбол необдуманно перешел на систему "осень-весна", так как не были подготовлены манежи и стадионы, на которых можно было бы играть в морозную погоду в декабре, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

"Заранее понятно было, что в декабре будет минусовая температура (в Оренбурге). Если и в декабре не играть, то больше играть просто некогда. В очередной раз приходится с сожалением констатировать, что необдуманно перешли на систему "осень-весна". Я и многие другие специалисты говорили, что надо сначала условия создать для игры в это время – построить хорошие манежи или привести в порядок поля, стадионы, как в Питере, и только потом переходить на "осень-весну". Но никто не послушался и палец о палец не ударил.

Что делать теперь? Вариант, по сути, один. Для подобных ситуаций в декабре надо клубам иметь резервный стадион на юге России и прописать это в регламенте, что в случае форс-мажора такой-то клуб проводит домашний матч на таком-то южном стадионе. Или есть, например, спорткомплекс "Олимпийский" в Москве, который тоже можно специализировать под футбол на зимне-весенний период.

Переход на систему "осень-весна" затевался ради того, чтобы синхронизировать календарь нашей премьер-лиги с европейским календарем. Хотя это нам не помогло. Мы так и не получили никаких преимуществ в плане выступления в еврокубках", - цитирует Колоскова РИА Новости.
Теги: Колосков
Сегодня, 10:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(3)
#3  teacher   (Сегодня, 10:19)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Раздули гемор до небес! Как будто первая игра на морозе!? А ахмат вообще не понять, в манеже в тепле, не хотят, на стадионе на морозе, не хотят, а что хотят? 3 очка дайте на халяву и всем довольны!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#2  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 10:14)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
При руководителе футболом Колосковым в таких погодных условиях как в Краноярске игр не было. Соответственно вывод , что следует при слушаться к его мнению.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#1  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 10:05)
  • +1
  •  (1)

Да какая нахрен разница?
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.