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Андрей Ещенко: заслуга Карреры в чемпионстве есть, но на поле выходят игроки

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что заслуга экс-наставника красно-белых Массимо Карреры в чемпионстве в предыдущем сезоне есть, однако на поле выходят футболисты.

"Заслуга тренера в чемпионстве есть, не спорю. Но он же не боксер и не штангист, чтобы выигрывать в одиночку. Не умаляю роли тренеров в командных видах спорта, но все-таки тренер остается на скамейке, а на поле выходят игроки. И чемпионство полуторагодичной давности было достигнуто не только благодаря тренерскому штабу, но и благодаря игрокам, сотрудникам. Вообще всем, кто имел непосредственное отношение к команде.

И благодаря болельщикам, конечно, тоже. Но что произошло с некоторыми из них потом, для меня до сих пор загадка. Они создали себе идола. Мол, футболисты, руководство клуба — отстой, и только Массимо хороший. И вроде как часть фанатов не понимает, почему он ушел. Да Раньери с "Лестером" раз в тысячу лет выиграл чемпионат Англии!!! А в следующем сезоне вынужден был подать в отставку. И я тогда, честно говоря, не удивился — во всем мире с тренеров спрашивают, когда нет результата. Так было, есть и будет", - цитирует Ещенко официальный сайт клуба.
Теги: Ещенко Спартак Каррера
Сегодня, 12:01
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#17  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 15:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: brysy
а сколько чемпионств было выиграно при Бескове

А сколько? Два вроде с разрывом в 8 лет. Вы уверены, что Каррера не смог бы дать такой показатель?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#16  Denx   (Сегодня, 14:45)
  • +2
  •  (4)

Чмо неблагодарное
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#15  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:42)
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, признался!!! Выходят на поле футболисты и они делают результат, а спрашивают всегда с тренера!!!
Теперь мне все на 100% стало ясно, а ясно то, что вы слили Карреру.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#14  Блаженный  Ташкент (Сегодня, 14:36)
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Болеет за:
«Спартак»
Массимо не только к чемпионству привел. Вы забыли прошлый сезон?
В прошлом сезоне Спартак очень даже неплохо играл, потеряв в концовке 9 очков с несильными соперниками и в итоге отстав от Локомотива на 4 очка. Все считают тот сезон провальным, потому что Спартак упустил возможное 1-2 место, но вы сравните с тем что было ДО Массимо? Когда такое было чтобы Спартаку не хватило мизера до чемпионства - помоему лишь пару раз за 15 лет, из них 1 раз с Карпиным, когда так же отдали концовку чемпионата (если память не изменяет, Джанаев начудил + в середине сезона отжали лучшего игрока того состава Быстрова).
И в этом сезоне шли неплохо. Плюс молодняк подтянулся - да у меня лично не было бы претензий, даже если бы в этом сезоне Спартак с Массимо и молодняком занял 5-е место, вот честно.
Моё мнение - руководству надо было выразить полнейшую безоговорочную поддержку Массимо, и доверие в плане подбора состава и расставания с теми игроками, с которыми он посчитает нужным.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
#13  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 14:11)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно. Пора с вас дармоедов-миллионеров спрашивать за всякие Аики и прочие обсёры, когда вы пешком гомно по полю пинаете. Тут так вы голову вниз и бегом в раздевалку. А как выиграли, так распетушились сразу. Что сделает тренер, если вы играть не хотите? Максимум на лавку посадить может. За что с него дядя владелец и спросит. Почему это такой пЯсдатый и дорогой на лавке у тебя сидит?
Недалекий этот Ещенко, раз так спалился...
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#12  GPS   (Сегодня, 13:41)
  • +5
  •  (11)
online

Отличная логика!
На поле выходят игроки, а спрашивать надо с тренера..))) Ну тупой! laughing

Цитата: brysy
на поле выходили играть непонятно кто

Зато с "Рапидом" понятно кто вышел. И сдохли к 60-й минуте. Зато понятно все.)))


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#11  Городовой  Россия (Сегодня, 13:36)
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Странная логика.Вклад тренера в результат невелик,это заслуги игроков,но за провал нужно снимать именно тренера,а игроков которые сливают матчи стоит разумеется в клубе оставить еще на несколько лет,пока песок сыпаться не начнет.Я один тут вижу явную нестыковку и лицемерие ?


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#10  oblom   (Сегодня, 13:34)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: brysy
Каррера это повод, к проведению бунта вот такого рода, какой сейчас происходит, ведомое тупоумное стадо, которое и знать не знает историю команды за всё время её существования, искусственно сделали из Карреры идола, которому как им кажется они поклоняются, а сколько чемпионств было выиграно при Бескове и Романцеве, они и видеть не видели и слухом не слышали, да только потому, что на тот момент их не было на свете, либо пребывали ещё в несознательном младенческом возрасте, а здесь под руководством итальянца выиграли одно чемпионство и что, всем надо молиться на него, после чемпионства, этот чудо тренер, провалил всё что можно и нельзя, прошло почти пол чемпионата, а основного состава так и не было, полная неразбериха в команде, на поле выходили играть непонятно кто, его надо было убирать ещё в конце прошлого сезона и сейчас такого бардака в команде и вокруг неё не было бы.

Так футболеры и устроили бардак,Мастерство не пропьешь,так?А тут вдруг все пропало,пас точный отдать не могу.Похоже Каррера ставил молодых,потому что эти "заслуженные" воду мутили.И да,мне нравилось как Миша Булгаков пенальти бил,это я к тому,что я видел разный Спартак.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#9  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 13:20)
  • +9
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Классно сказал!!! Долбоеб. В чемпионстве значит игроки на поле выходят? А как сливы пошли- увольняют тренера. Это 5++++
Только за ваш длинный язык вас уже надо гнать ссаными тряпками. Заткнитесь и играйте, может тогда и придет все в норму. Не ради денег он тут играет... Федун. человеку новый контракт нужен. 30к в месяц, пусть играет.


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#8  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 13:16)
  • +5
  •  (15)

Говоришь ...на поле выходят игроки....да они выходят,но и сейчас вы выходите в том же составе....а результат...пропускаете 2 за 10 минут....Бесков и Лобановский таких сразу выкидывали из команды....ГЛАВНЫЙ в команде ...это тренер....Промеса нет , выходит это ОН чемпионство выиграл....а таких как ты вагон и ещё тележка....твоё дело слушать тренера и выполнять его требования....да и контракт не малый отрабатывать...запомни ШАРАПОВ....НАКАЗАНИЯ БЕЗ ВИНЫ НЕ БЫВАЕТ....ДУМАЙ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#7  Frodik  Калуга (Сегодня, 13:16)
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
кто-то умный подсчитал, что вклад тренера 10% blush
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
#6  следующий   (Сегодня, 13:00)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Челси»
brysy,
+1000
подписываюсь под каждым твоим словом
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#5  Конунг   (Сегодня, 12:58)
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
"во всем мире с тренеров спрашивают, когда нет результата"
А здесь у тренера не было результата, потому что некоторые люди в руководстве и часть игроков (и имена их известны) решили слить тренера. Это известная практика и она часто используется, в частности в Спартаке, вспомните хотя бы "тренеришку", а этот тренеришка потом результат показал, значит дело в игроках. Вот интересно, отменили бы сейчас лимит на легов, кто бы остался в командах??? Считанные единицы. И не было бы среди них ни Глушакова, ни Комбарова, ни Самедова, ни Реброва, да и Ещенко вряд ли бы остался. Как то так
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#4  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:51)
  • -6
  •  (12)

brysy москва
правильно написал, браво!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#3  brysy  москва (Сегодня, 12:46)
  • -5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Каррера это повод, к проведению бунта вот такого рода, какой сейчас происходит, ведомое тупоумное стадо, которое и знать не знает историю команды за всё время её существования, искусственно сделали из Карреры идола, которому как им кажется они поклоняются, а сколько чемпионств было выиграно при Бескове и Романцеве, они и видеть не видели и слухом не слышали, да только потому, что на тот момент их не было на свете, либо пребывали ещё в несознательном младенческом возрасте, а здесь под руководством итальянца выиграли одно чемпионство и что, всем надо молиться на него, после чемпионства, этот чудо тренер, провалил всё что можно и нельзя, прошло почти пол чемпионата, а основного состава так и не было, полная неразбериха в команде, на поле выходили играть непонятно кто, его надо было убирать ещё в конце прошлого сезона и сейчас такого бардака в команде и вокруг неё не было бы.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#2  Gotikaoleg   (Сегодня, 12:27)
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
а сколько голов он привез этот Ещенко не посчитал?
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 12:06)
  • +4
  •  (24)
online
Болеет за:
«Терек»
50% брака пытается приписывать себе часть заслуг в чемпионстве))

Заслуга тренера в чемпионстве есть, не спорю. Но он же не боксер и не штангист, чтобы выигрывать в одиночку.


Он реально думает, что штангист и особенно боксёр выигрывают в одиночку без тренеров? Мне жаль его joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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