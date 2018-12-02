Андрей Ещенко: меня прицепом в историю с Глушаком затащили. Почему Каррера не сказал правду?

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о своем недавнем переводе в дубль команды вместе с Денисом Глушаковым.- За лайк. Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: "Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить".- Да, чтобы оправдать решение по Глушаку. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело. Почему Каррера не сказал правду сразу?- Теперь стараюсь все слушать и читать внимательнее. Но на личные сообщения по-прежнему отвечаю практически всем.