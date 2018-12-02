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Андрей Ещенко: меня прицепом в историю с Глушаком затащили. Почему Каррера не сказал правду?

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о своем недавнем переводе в дубль команды вместе с Денисом Глушаковым.

- За что вас все-таки отправили в дубль?

- За лайк. Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: "Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить".

- То есть лайк был поводом?

- Да, чтобы оправдать решение по Глушаку. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело. Почему Каррера не сказал правду сразу?

- С учетом последних событий — пересмотрели свое отношение к социальным сетям?

- Теперь стараюсь все слушать и читать внимательнее. Но на личные сообщения по-прежнему отвечаю практически всем.

ФК "Спартак"
Теги: Ещенко Глушаков Спартак
Сегодня, 12:12
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15
(9)
#15  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:16)
  • +1
  •  (5)

Может, Андрюху к Матч-ТВ прицепом? Ишь, какой говорливый оказался.

Если бы он столько точных пасов за игру отдавал, сколько наболтал за десять минут, цены бы ему не было.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#14  Romella  Красноярск (Сегодня, 13:49)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
такой же вопрос можно задать и вам..что раньше то молчали?
да,Каррера,наверное,всё на ужине вам сказал..только вы его не слушали,а на халяву кушали,восьмёрки дешевые
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#13  михалыч_71   (Сегодня, 13:43)
  • +1
  •  (5)

Lols,
Земеля,поучись у блединга,вот та ***ть могёт,-что не высер то пол страницы а не три слова как у тебя.Посмотришь,вроде бабочку одел,а так чепуха чепухой.
Регистрация: 12.06.2017 [жалоба]
#12  oblom   (Сегодня, 13:43)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dreamcatcher
- То есть лайк был поводом?

- Да, чтобы оправдать решение по Глушаку. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом

Что получается.
Каррера искал за что прицепиться к Глушакову. И тут он поставил лайк. Каррера возрадовался и перевел под этим предлогом Дениса в дубль. Но тут на грех лайкнул и Ещенко, которого Каррера гнобить не планировал. И что он делает? - переводит и Андрея туда же.
Возникает вопрос - зачем? Чтобы команда лучше играла? Нет. Чтобы скрыть свое негативное отношение к капитану команды, прикрышись лайком! Это характеристика человека, который не может решить все прямо и открыто, человека, для которого интересы команды не на первом месте. Удивительный тренер.
Чемодан с двойным дном.

Ты тут давеча Бескова помянул,ну так скажи где бы у него Глушаков был с такой игрой?В дубле бы он сидел.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#11  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 13:40)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А ты,Андрюха,претендуешь на роль паровоза???Не смеши-игрок среднего уровня,транзитом прошедший через ряд клубов.Пользуясь лимитом и отсутствия квалифицированных российских игроков и терпят тебя до поры до времени....ты и есть прицеп.....сам признавал,что не обладаешь необходимым мастерством....поэтому тебя не то, что в зарубежный топ,даже и середняк-клуб из зарубежа не позвали....довольствуйся тем,что имеешь....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#10  iDEAD  Череповец (Сегодня, 13:35)
  • -7
  •  (9)
online

Цитата: dreamcatcher
Что получается.
Каррера искал за что прицепиться к Глушакову. И тут он поставил лайк. Каррера возрадовался и перевел под этим предлогом Дениса в дубль. Но тут на грех лайкнул и Ещенко, которого Каррера гнобить не планировал. И что он делает? - переводит и Андрея туда же.
Возникает вопрос - зачем? Чтобы команда лучше играла? Нет. Чтобы скрыть свое негативное отношение к капитану команды, прикрышись лайком! Это характеристика человека, который не может решить все прямо и открыто, человека, для которого интересы команды не на первом месте. Удивительный тренер.
Чемодан с двойным дном.

ты не поверишь ,но это у итальянцев в крови . это факт

Цитата: valerman40
Каррера и про Глушака ничего не сказал. Он по мужски встал и ушел молча, потому что у него есть яйца. А вы как прос-ки цепляетесь за свои контракты. По мужски вы обязаны были уйти вместе с ним, ради команды, ради Спартака. Потому что Спартак это жизнь многих миллионов болельщиков, это история страны. Это в конце концов и символ того, что не все покупается поднятием телефонной трубки или деньгами. А вы всего лишь случайные пассажиры, неблагодарные личности. Вылюбите себя в Спартаке, а не наоборот.

Не сказал потому что есть что скрывать . были бы яйца - подал бы в отставку , все остальное кастрюлеголовый бред
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#9  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 13:23)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Так не было же никакого конфликта с Глушаком... или кто то за***лся?


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#8  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:21)
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: valerman40
Потому что Спартак это жизнь многих миллионов болельщиков, это история страны.


Тебе лечиться нужно ... без обид..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#7  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 13:13)
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Эпично, "рыцарских" романов начитался? Дон Кихот ёпта.
Цитата: valerman40
Каррера и про Глушака ничего не сказал. Он по мужски встал и ушел молча, потому что у него есть яйца. А вы как прос-ки цепляетесь за свои контракты. По мужски вы обязаны были уйти вместе с ним, ради команды, ради Спартака. Потому что Спартак это жизнь многих миллионов болельщиков, это история страны. Это в конце концов и символ того, что не все покупается поднятием телефонной трубки или деньгами. А вы всего лишь случайные пассажиры, неблагодарные личности. Вылюбите себя в Спартаке, а не наоборот.


Пидарок ты все фонишь в спартаковских ветках, иди уже сосни англосаксовской писи.
Цитата: Lols
Убогая говно команда
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#6  sheluch  Кёниград (Сегодня, 13:07)
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Убогая говно команда

М.удак закомплексованный, ты снова здесь?
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#5  Kytarba  Сочи (Сегодня, 12:55)
  • -7
  •  (21)
Болеет за:
«Химки»
Ещенко из тех футболистов ,которого настоящие болельщики футбола не могут не уважать.Мальчик в 9 лет уже без родителей.Рос даже не у бабушки ,а у сестры бабушки совсем не в футбольном городе в Иркутске..играл в таких командах как Динамо К и в ПЛ Динамо М,Локо ,вот и Спартак" ,успешно играл и в сборной страны.Мужик на поле и в жизни.Удачи тебе Андрей и в семье и в клубе.Когда у футболиста все благополучно то и клубу от этого польза.В нашей жизни и тем более в футболе мягко говоря не всегда все гладко ,но в жизни побеждают мужики так сказать с яйцами.Ты мужик и потому мне малость удивляет ,что ты в соц.сетях отвечаешь этим в основном баб , какие они нах. болельщики..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#4  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:36)
  • +5
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Каррера и про Глушака ничего не сказал. Он по мужски встал и ушел молча, потому что у него есть яйца. А вы как прос-ки цепляетесь за свои контракты. По мужски вы обязаны были уйти вместе с ним, ради команды, ради Спартака. Потому что Спартак это жизнь многих миллионов болельщиков, это история страны. Это в конце концов и символ того, что не все покупается поднятием телефонной трубки или деньгами. А вы всего лишь случайные пассажиры, неблагодарные личности. Вылюбите себя в Спартаке, а не наоборот.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#3  dreamcatcher   (Сегодня, 12:30)
  • -12
  •  (20)

- То есть лайк был поводом?

- Да, чтобы оправдать решение по Глушаку. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом

Что получается.
Каррера искал за что прицепиться к Глушакову. И тут он поставил лайк. Каррера возрадовался и перевел под этим предлогом Дениса в дубль. Но тут на грех лайкнул и Ещенко, которого Каррера гнобить не планировал. И что он делает? - переводит и Андрея туда же.
Возникает вопрос - зачем? Чтобы команда лучше играла? Нет. Чтобы скрыть свое негативное отношение к капитану команды, прикрышись лайком! Это характеристика человека, который не может решить все прямо и открыто, человека, для которого интересы команды не на первом месте. Удивительный тренер.
Чемодан с двойным дном.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:29)
  • -15
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
так он по-русски ж не говорил, че тут удивляться, поэтому и не сказал)))


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 12:28)
  • -9
  •  (25)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Убогая говно команда
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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