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Федор Чалов: хотим поквитаться за домашнее поражение от "Ростова"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ с "Ростовом".

"Будем встречаться с сильным соперником, который у себя дома особенно хорош. Но после поражения в Лиге чемпионов нам важно вернуться на победный путь. Тем более мы помним обидное домашнее поражение от "Ростова" и хотим поквитаться за него, - цитирует официальный Твиттер ЦСКА Чалова.
Теги: Чалов Ростов
Сегодня, 12:44
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#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:31)
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Болеет за:
«Ростов»
Если футболисты Ростова будут играть на пределе своих физических возможностей, включат "высокий" прессинг, то еще посмотрим кто кого. Желаю Ростову удачи и победы!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  Босх  Россия (Сегодня, 13:02)
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Болеет за:
«Ростов»
кто старое помянет..тому Чалову и глаз вон!
хахахах..
Квитала...

Приехал* ИГРАЙ. И всё.
Главное чтоб игра была интересная...
Ну и чтоб Ростов победил..канешна. хахахаха


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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