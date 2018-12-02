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Стали известны составы "Краснодара" и "Урала"

Стали известны составы "Краснодара" и "Урала" на матч 16-го тура чемпионата РПЛ.

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Сафонов, Марков, Голубев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Окриашвили, Куэва, Сулейманов.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль Кабир, Панюков.

Запасные: Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Евсеев, Чантурия, Егорычев, Араторе, Ильин, Юсупов.
Теги: Краснодар Урал
Сегодня, 13:06
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