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"Локомотив" разгромил "Спартак", "Зенит" уступил "Арсеналу"

Завершились три матча 16-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство

16 тур

"Спартак" – "Локомотив" 0:4

Голы: Дорофеев, 3, Махатадзе, 19, Долгов, 63, Лапшов, 87

"Спартак": Шитов, Петрунин, Актисов, Мохбалиев, Воропаев, Калачевский (Митрога, 64), Мазуров (Лопатин, 59), Бакалюк (Сунгатулин, 72), Данилин, Маркитесов, Прошляков (Сазонов, 71)

"Локомотив": Крайков, Жёлтиков, Лапшов, Поярков (Уткин, 60), Гюрджан, Махатадзе (Глушков, 46), Рыбчинский (Магкеев, 70), Дорофеев (Карапузов, 70), Куликов, Шаров (Миронов, 60), Долгов

Предупреждения: Лапшов, 20, Махатадзе, 34

"Арсенал" – "Зенит" 2:1

Голы: Крикуненко, 58, Плотников, 70, Хлусевич, 78

"Арсенал": Миронов, Сокол, Осипов, Родинков, Мельников, Крикуненко, Николаев (Сулаквелидзе, 90+1), Хлусевич, Ивакин, Аджоев (Бобров, 76), Максименко

"Зенит": Рыбиков, Байрамов, Плотников, Алоян, Олишевский, Левин, Колдунов (Андреев, 63), Анисимов, Першин (Симдянкин, 46), Бачинский, Смирнов

Предупреждения: Байрамов, 60

"Ростов" – ЦСКА 0:2

Голы: Пухов, 70, 86

"Ростов": Айдаров, Сухомлинов, Нескоромный, Бобен, Волков, Карнута (Тананеев, 85), Фищенко (Данилов, 78), Гулевский, Ливаднов, Петров, Дулаев (Зензура, 76)

ЦСКА: Помазун, Маклаков (Марадишвили, 89), Захаров, Карпов, Елеев (Пухов, 62), Ерохин, Олейников, Хосонов, Анисимов (Сильянов, 90), Тикнизян (Аванесян, 90), Жиронкин (Шаповалов, 68)

Предупреждения: Сухомлинов, 52, Жиронкин, 52, Ливаднов, 69
Теги: Локомотив Спартак Зенит
Сегодня, 14:12
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#1  Яamon   (Сегодня, 14:56)
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Болеет за:
«Локомотив»
нормально, буднично
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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