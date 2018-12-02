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"Фратрия": интервью Ещенко - очередная провокация со стороны "Спартака". Приняли к сведению

Объединение болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" прокомментировало интервью защитника команды Андрея Ещенко пресс-службе красно-белых.

"Очередная провокация со стороны клуба в день дерби. Вместо того чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию. Приняли к сведению", - говорится в твиттере "Фратрии".

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Андрей Ещенко: за что благодарить болельщиков? За оскорбления?
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 14:21
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#11  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:51)
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rwspartach,
Верно
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#10  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:51)
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Чудики, надоели уже!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#9  Denx   (Сегодня, 14:49)
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Красавцы всегда буду поддерживать..а те идиоты что кричат каррера физрук,посмотрите на кононова вот это физрук
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#8  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 14:49)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да, фратрия - болезнь Спартака. Лечение идёт, но может затянуться...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#7  rwspartach  Россия (Сегодня, 14:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я так понимаю здесь одни терпилы?
И вообще ситуация шикарная выходит - побеждали как команда,а в поражениях виноват один тренер... По справедливости вслед за Каррерой нужно отправить весь этот престарелый сброд,который уже откровенно не тянет,но много пи3дит. Да и руководство не мешало бы сменить.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#6  Koman4  Приморье (Сегодня, 14:39)
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Болеет за:
«Спартак»
Как вы уже одолели, со своими заявлениями от которых не холодно не жарко.
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
#5  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 14:39)
  • -6
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вместо того чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию.

Какой на хрен с ВАМИ компромисс?! Вы открыто посылаете на х*й клуб, руководство, капитана, тренера!!! О чем с ВАМИ можно разговаривать?! Если вы так любите Карерру так п*здуйте вместе с ним, болейте за него а не за Спартак!!!
Только вроде стало нормализоваться, пришел новый тренер, команда успокоилась, одержала наконец победу! Так нет же вместо поддержки от вас одно говно льётся!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 14:32)
  • -7
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Болеет за:
«Спартак»
Да вы уже достали всех,чудаки.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  molot327  Москва (Сегодня, 14:30)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
"Фратрия": интервью Ещенко - очередная провокация со стороны "Спартака". Приняли к сведению
Серьезно? Клуб провоцирует своих болельщиков? Да еще и в очередной раз?
И что же это за маразм?

"Чума на оба ваши дома!" (с)


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#2  RenarTickle  Москва (Сегодня, 14:29)
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Да заткнитесь вы уже наконец! rage
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#1  VitL  Белгород (Сегодня, 14:25)
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
"болельщики" клуба против клуба. шли бы они к коням!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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