"Фратрия": интервью Ещенко - очередная провокация со стороны "Спартака". Приняли к сведению

Объединение болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" прокомментировало интервью защитника команды Андрея Ещенко пресс-службе красно-белых."Очередная провокация со стороны клуба в день дерби. Вместо того чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию. Приняли к сведению", - говорится в твиттере "Фратрии".