Ахмед Айдамиров: подавать протест на результат матча с “Енисеем” не будем. Бесполезно

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с опротестованием результата субботнего матча 16-го тура премьер-лиги с "Енисеем" (1:1).Возможность подать протест появилась у грозненцев после того, как на 80-й минуте пенальти в их ворота был реализован с нарушением правил: красноярец Валерий Кичин бил по катящемуся мячу. В соответствии с правилом 14 "11-метровый удар" игры в футбол "мяч должен быть неподвижен на 11-метровой отметке". Это первое условие исполнения пенальти – оно оказалось нарушено. Арбитр Виталий Мешков должен был назначить повторный удар, но он этого не сделал, засчитав взятие ворот.– Нужно понимать, что результат встречи изменить нельзя, – сказал Айдамиров. – Смысл подавать протест, если все уже случилось? Игра закончена, в протоколе стоит результат матча. Вот и все.– По горячим следам – нет.– Посмотрим, обсудим. Может, напишем что-то. Но результат матча не вернуть. Бесполезно что-либо обсуждать по нему или опротестовывать.– Сегодня всем дали выходной. Завтра соберемся и посмотрим, еще не разговаривали с ними. Но все сильно замерзли. Впрочем, обе команды находились в одинаковых условиях.