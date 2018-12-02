Роман Зобнин: группа достаточно ровная

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин оценил итоги жеребьевки группового турнира чемпионата Европы-2020."Жеребьевку смотрел в Риме в клинике, у себя в комнате. В принципе, достаточно ровная группа. Можно выделить три команды – Шотландию, Россию и Бельгию. Помню матч с "Глазго Рейнджерс" на выезде, было очень тяжело играть.Болельщики очень сильно гонят команду вперед, поэтому в Шотландии придется непросто. Да и вообще, сейчас со всеми соперниками тяжело играть, все умеют играть в футбол. Нужно на каждого настраиваться по-максимуму, выходить и выкладываться на сто процентов.Думаю, проходных матчей не будет ни с одной сборной. Прежде всего, нужно обращать внимание на себя, свою игру. Что касается самой тяжелой группы, то наверное это та, в которой сыграют Германия и Голландия", - цитирует Зобнина твиттер сборной России.