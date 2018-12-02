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Мурад Мусаев: давно не видел такого одностороннего судейства

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Уралом" (2:0) в матче 16-го тура российской премьер-лиги остался недоволен судейством игры.

- Это одна из самых важных побед в моей карьере на данный момент, потому что мы находимся в очень тяжелом графике, - подчеркнул Мусаев. - Играли с одним из лидеров чемпионата. Соперник хоть и физически хорош, но подсел во втором тайме. Отдал нам мяч, свободных зон стало больше. Мы забили гол, потом второй. Потери игроков? Ари выпал по ходу матча, получил, возможно, надрыв, а у Вандерсона после игры в еврокубках проблемы плече. Не можем понять, насколько это серьезно, в ближайшем будущем поймем.

- Прокомментируете судейство? Показалось, что 2 пенальти не было назначено в ворота "Урала"...

- Вы сами ответили на этот вопрос. В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мусаев Краснодар Урал
Сегодня, 16:39
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#6  Медведь Русский   (Сегодня, 17:42)
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Цитата: Lokoflesh
Да уж, Куэву можно было удалять, а из двух моментов в штрафной Краснодара пенальти можно было ставить только в первом случае.

судья не удалил Куэву только лишь потому, что он понимал первая желтая карточка за симуляцию абсолютно не заслуженная. там пенальти должен был быть
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#5  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:33)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Да уж, Куэву можно было удалять, а из двух моментов в штрафной Краснодара пенальти можно было ставить только в первом случае.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#4  Медведь Русский   (Сегодня, 17:28)
  • 0
  •  (2)

Цитата: patriot
а судьи хто чьи?
"Краснодар сейчас настолько силён, что обыгрывает даже в таких случаях!
Мусаеву респект! Надо брать чемпионство РПЛ и КР!

Мусаев просто супер! первая команда в его тренерской карьереиз высших девизионов, и не просто хороший результат, а потрясающе красивая игра! и это без значительного усиления состава купленными игроками. прогрессируют Сулейманов и игнатьев. уверенно становится первым номер Сафонов. скоро Уткин начнет подходить к основе.
теперь главное не сбавлять. хочется посмотреть Краснодар в ЛЧ!
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  украб   (Сегодня, 17:21)
  • +1
  •  (3)
online

краснодар последние годы всегда был занозой в одном месте у москвы и питера, а в этом сезоне судя по всему и геморроем, каждый матч, мы видим, что не ставят пенки даже за попадание мяча в руку, что с енисеем было, что с арсеналом, ну да ладно аутсайдеров и так обыграли, стараются максимальное кол-во игроков усадить на кк или жк, чтобы побольше игроков пропускали ключевые встречи, ибо в полной обойме биться побаиваются, пример весна, убрав смолова перебором... сегодня не исключение, куэву должны были тоже удалить за психи, но иванов видимо увлекся голевыми пасами уралу.
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
#2  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 17:07)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
а судьи хто чьи?
"Краснодар сейчас настолько силён, что обыгрывает даже в таких случаях!
Мусаеву респект! Надо брать чемпионство РПЛ и КР!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#1  DROOZD  брянск (Сегодня, 16:49)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ЧПХ (с)С.Шнуров


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
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