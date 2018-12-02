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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Урош Спаич: показали, что у "Краснодара" есть характер
Защитник "Краснодара" Урош Спаич прокомментировал встречу против "Урала" (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Мы хорошо начали в первом тайме, создали опасные моменты, но "Урал" тоже хорошая команда, которая показывала хороший футбол. Это нормально, что мы немного устали, мы играем каждые три дня. Показали, что у нас есть характер и большая группа хороших игроков. Тренер просил в перерыве улучшить свою игру, что мы и сделали.
Спорное судейство? Да, я думаю было два пенальти в ворота "Урала". Нам часто не назначают пенальти. Не надо обращать на это большого внимания, надо сконцентрироваться на игре и побеждать.
- Мы хорошо начали в первом тайме, создали опасные моменты, но "Урал" тоже хорошая команда, которая показывала хороший футбол. Это нормально, что мы немного устали, мы играем каждые три дня. Показали, что у нас есть характер и большая группа хороших игроков. Тренер просил в перерыве улучшить свою игру, что мы и сделали.
Спорное судейство? Да, я думаю было два пенальти в ворота "Урала". Нам часто не назначают пенальти. Не надо обращать на это большого внимания, надо сконцентрироваться на игре и побеждать.
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