Урош Спаич: показали, что у "Краснодара" есть характер

Защитник "Краснодара" Урош Спаич прокомментировал встречу против "Урала" (2:0), передает корреспондент- Мы хорошо начали в первом тайме, создали опасные моменты, но "Урал" тоже хорошая команда, которая показывала хороший футбол. Это нормально, что мы немного устали, мы играем каждые три дня. Показали, что у нас есть характер и большая группа хороших игроков. Тренер просил в перерыве улучшить свою игру, что мы и сделали.Спорное судейство? Да, я думаю было два пенальти в ворота "Урала". Нам часто не назначают пенальти. Не надо обращать на это большого внимания, надо сконцентрироваться на игре и побеждать.