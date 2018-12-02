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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Илья Геркус: последний матч со "Спартаком" помним хорошо, освежим те эмоции в памяти
Президент "Локомотива" Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком".
"Сегодня дерби со "Спартаком". Снежные матчи с красно-белыми в последнее время становятся уже традицией Одеваемся потеплее и выезжаем поддерживать наших железнодорожников! Последний наш очный матч на "Открытии" мы помним хорошо. Освежим те эмоции в памяти", - написал Геркус в своем твиттере.
"Сегодня дерби со "Спартаком". Снежные матчи с красно-белыми в последнее время становятся уже традицией Одеваемся потеплее и выезжаем поддерживать наших железнодорожников! Последний наш очный матч на "Открытии" мы помним хорошо. Освежим те эмоции в памяти", - написал Геркус в своем твиттере.
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