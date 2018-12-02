Станислав Черчесов: жаль, что не попалась Хорватия

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2020.Россияне попали в группу со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.– Ждал Хорватию, но не попалась. Жаль, что не получится взять реванш, он должен присутствовать в спорте, – цитирует официальный сайт РФС Черчесова.– Организаторы нынешней жеребьевки могут обидеться, но у нас все было более помпезно. Однако все равно все организовано на хорошем уровне. Мы приезжаем не смотреть на достопримечательности, а узнать соперников. Волнения же нет, потому что здесь ты не "заказываешь музыку", и не можешь повлиять на события.– Особо ни о чем не мечтал, потому что ты не можешь оказать никакого влияния на происходящее. Нужно спокойно ждать, мы это уже не раз проходили на чемпионате мира, Лиге наций. Так что просто сидишь и смотришь, что тебе попадется.