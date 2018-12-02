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Станислав Черчесов: жаль, что не попалась Хорватия

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Россияне попали в группу со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

– Ждал Хорватию, но не попалась. Жаль, что не получится взять реванш, он должен присутствовать в спорте, – цитирует официальный сайт РФС Черчесова.

– Какие эмоции были у вас накануне жеребьевки? Сравните их с эмоциями, которые испытывали год назад на аналогичном мероприятии в преддверии чемпионата мира.

– Организаторы нынешней жеребьевки могут обидеться, но у нас все было более помпезно. Однако все равно все организовано на хорошем уровне. Мы приезжаем не смотреть на достопримечательности, а узнать соперников. Волнения же нет, потому что здесь ты не "заказываешь музыку", и не можешь повлиять на события.

– Мечтали ли о чем-то перед жеребьевкой?

– Особо ни о чем не мечтал, потому что ты не можешь оказать никакого влияния на происходящее. Нужно спокойно ждать, мы это уже не раз проходили на чемпионате мира, Лиге наций. Так что просто сидишь и смотришь, что тебе попадется.

РФС
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 17:40
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#3  ADonskoi   (Сегодня, 18:02)
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Жалко, что он меня не догнал, а то получил бы по полной. Хорваты уже дважды доказали свое превосходство. Теперь мы им ничего не должны.

А с шотландцами будет как с Уэльсом, когда Вадима Евсеева узнал весь футбольный мир. Здоровья ему и удачи на дальних рубежах Родины.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 17:54)
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Болеет за:
«Динамо» М
ишь расхорахорился, ну и получил бы по полной !
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 17:47)
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online
Болеет за:
«Терек»
Сервелатосалямич выработал свой ресурс. До уровня Венгера и Фергюсона ему, как человечеству до освоения планеты Нептун.

В России, если в команде тренер более 2 лет, это просёры и унижения. Так что сб. России не выйдет из группы.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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