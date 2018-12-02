Новости партнеров

Глушаков сыграет с "Локомотивом" с первых минут, Ещенко остался вне заявке

Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

"Спартак": Ребров, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Глушаков, Фернандо, Ханни, Зе Луиш, Адриану.

Запасные: Селихов, Максименко, Петкович, Тимофеев, Игнатов, Ташаев, Джано, Попов, Самедов, Ломовицкий, Мелкадзе, Педро Роша.
Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 17:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
#4  Magmus  Домодедово (Сегодня, 18:03)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
зачем 2 вратаря в запасе?


--------------------
даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 18:02)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Терек»
Отлично, это просёр, пойду поставлю на дрезинщиков.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  Sergeevich   (Сегодня, 18:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ещенко дотрынделся?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#1  andrews74  Ухта (Сегодня, 18:01)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ребров, Комбаров, Глушаков... Все понятно.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.