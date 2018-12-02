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Виталий Мутко: Дзюба должен стать лучшим бомбардиром отборочного турнира Евро-2020

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что нападающий Артем Дзюба станет лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

"Думаю, что Дзюба должен стать лучшим бомбардиром отборочного турнира. В целом жеребьевка очень хорошая для нас, спокойная. С одной стороны, топ-сборная высочайшего уровня – Бельгия. С другой стороны, шотландцы, мы их видели, знаем эту команду. Знаем, что дома они сила грозная. На выезде это совершенно другая команда. Можно играть со всеми и спокойно решать задачу. Надеюсь, что все наши ребята поправятся и все будет нормально", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Дзюба Сборная России
Сегодня, 18:14
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(3)
#7  scorpion 69  колпино (Сегодня, 20:35)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: andrews74
"...А в Васюках состоится первый межпланетный шахматный турнир!"(с)

АГА И Я СТАЛ ЧЕМПИОНОМ НО НЕ ОНИ ОБА smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#6  P.V.2  Россия (Сегодня, 18:44)
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Болеет за:
ЦСКА
Популист , блеать
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
#5  Volodia379   (Сегодня, 18:36)
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Иди уже что нибудь построй! Опять что то принял на грудь! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#4  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Конечно станет, кто сомневается. Сам Виталий Леонтьевич сказал
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 18:25)
  • +1
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online

Шелестел дуб листвой. Кол ходил по цепи златой. Мудко пистел под этот шелест. Ордена в натуре есть. Не надо ему писдеть под шорох листьев.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  zloy   (Сегодня, 18:23)
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Болеет за:
«Барселона»
8 санмарино, население 32 тыс. чел.
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#1  andrews74  Ухта (Сегодня, 18:17)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
"...А в Васюках состоится первый межпланетный шахматный турнир!"(с)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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