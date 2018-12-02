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Краснодарские болельщики проводили свистом Сергея Иванова (видео)

После матча "Краснодар" - "Урал" (2:0), болельщики "Краснодара" остались крайне недовольны судейством Сергея Иванова.

Теги: Краснодар Урал Rвидео
Сегодня, 18:22
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#3  СуперШтангист   (Сегодня, 19:30)
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Болеет за:
«Терек»
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Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  yu.gnedash  г.Краснодар (Сегодня, 18:48)
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Болеет за:
«Краснодар»
Так и было! Хорошо,что бабки не отбил.Пенальти не видел,нарушений не видел,уже сам начал играть за Урал.Болельщики ходят на стадион с семьями и только поэтому не сорвались на мат!
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 18:47)
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Болеет за:
«Краснодар»
я тоже крикнул шо он питаpac


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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