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"Ростов" и ЦСКА не забили голов

"Ростов" и ЦСКА поделили очки в 16-м туре чемпионата России.

Чемпионат России

16 тур

"Ростов" – ЦСКА 0:0

Нереализованный пенальти: Влашич, 56

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Вилюш, Рагнар Сигурдссон, Ингасон, Юсупов, Ионов (Шомуродов, 80), Зуев, Гацкан, Сигурдарсон

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Обляков, Бистрович, Арнор Сигурдссон (Кучаев, 67), Влашич (Бийол, 90+2), Нисимура (Чалов, 58)

Предупреждения: Влашич, 7, Юсупов, 50, Обляков, 50, Зуев, 58, Щенников, 68

Удаления: Обляков, 90
Теги: Ростов ЦСКА
Сегодня, 18:22
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#36  Corner  планета Земля (Сегодня, 20:49)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Пивовед
Влашич пеналь не забил-
Это Пися всё отбил.

Гинер Писю не купил-
цЫска писю покурил.

твой креатив бы в умном применении....


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#35  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:28)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Влашич пеналь не забил-
Это Пися всё отбил.

Гинер Писю не купил-
цЫска писю покурил.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#34  miktar   (Сегодня, 19:13)
  • +3
  •  (7)
online

Непревзойденный Акинфеев!
02.12.2018
В сегодняшнем матче с «Ростовом» произошло эпохальное событие. Голкипер и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в трехсотый раз в своей карьере сыграл «на ноль»!
Это достижение является поистине уникальным для всего отечественного футбола. За все это время отметка в 200 «сухих» матчей в карьере покорилась лишь четырем вратарям: первым ее достиг Лев Яшин (всего — 203 матча «на ноль»), затем Евгений Рудаков (206). 215 матчей с учетом зарубежной карьеры на счету Сергея Овчинникова, а лидером по количеству «сухарей» долгое время являлся Ринат Дасаев, у которого таких игр за период выступлений в СССР и Испании набралось 252.

31 марта 2014 года в число лучших по этому показателю вошел и Игорь Акинфеев, в матче с нижегородской «Волгой» не пропустивший голов в двухсотый раз в своей карьере. 300 матчей «на ноль» до Игоря в отечественном футболе не проводил никто.

От имени всех, кому дороги красно-синие цвета, мы поздравляем Игоря с этим выдающимся достижением и желаем ему покорять в футболке нашего клуба все новые и новые высоты!

История отечественного футбола творится на наших глазах! Браво, капитан!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#33  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 19:05)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
В Ростове и области траур. Так и не сыграло золотое правило не забиваешь ты
забивают тебе. Карпин поздно произвел замены, и, самое главное, не полностью, сбив атакующий план Ростова. В итоге Ростов занимает не свое место в турнирной таблице к зимнему перерыву. Жалко и ......... обидно, но думаю Ростов в весенней стадии свое возьмет и попадет в зону Лиги Европы. А уж в еврокубках Ростов в грязь лицом не ударит, не то что некоторые!

Жаль, что на удаление Влашича Ростов так и не наиграл!!! После этого матча в Ростове траур! Обидно будет если вместо Ростова в Лиге Европы будет играть ..........другая команда???
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#32  Конь1969  Тамбовская обл (Сегодня, 18:47)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Конь1969
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Конек
Паршивая неделя конечно. Поднять настроение сможет теперь только одно smirk

Просёр Реалу. Согласен, коллега.

Молчал бы лучше со второй половины таблицы

Мы поднимемся, а вы в ЕК на последнем месте будете, позорники, ибо пропердитесь жидко перед великой (Реал) командой.

Не смешил бы людей!Поднималки хреновы
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#31  СуперШтангист   (Сегодня, 18:45)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Конь1969
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Конек
Паршивая неделя конечно. Поднять настроение сможет теперь только одно smirk

Просёр Реалу. Согласен, коллега.

Молчал бы лучше со второй половины таблицы

Мы поднимемся, а вы в ЕК на последнем месте будете, позорники, ибо пропердитесь жидко перед великой (Реал) командой.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#30  Конь1969  Тамбовская обл (Сегодня, 18:43)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Цитата: Конь1969
Наши играли лучше.

Только при просмотре задницей можно сделать такой вывод, один момент за игру создали после навеса, пеналь левый заработали, абсолютно равный матч и закономерный итог

Останусь при своем мнение
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#29  pivo69  Германия (Сегодня, 18:43)
  • +2
  •  (8)
online

Просто хочется поздравить обе команды с
великолепной игрой!
За всю игру не было ни одной скучной пятиминутки,
борьба без перерыва,никто не хотел уступать!
По десятибальной системе,оценка за игру 9.
И только потому что без голов...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#28  SPV 77  Брянск (Сегодня, 18:41)
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Конь1969
Наши играли лучше.

Только при просмотре задницей можно сделать такой вывод, один момент за игру создали после навеса, пеналь левый заработали, абсолютно равный матч и закономерный итог
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#27  KARASS   (Сегодня, 18:39)
  • +4
  •  (8)

Цитата: СуперШтангист
Цитата: Конек
Паршивая неделя конечно. Поднять настроение сможет теперь только одно smirk

Просёр Реалу. Согласен, коллега.

аи вы кто вы хотя бы из дали игроков Реала видели ну или Рапида -вам и не сниться боретесь за почетный не вылет поглядите на других они хотя бы там играют stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#26  Corner  планета Земля (Сегодня, 18:39)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Матч огонь


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#25  Конь1969  Тамбовская обл (Сегодня, 18:38)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Конек
Паршивая неделя конечно. Поднять настроение сможет теперь только одно smirk

Просёр Реалу. Согласен, коллега.

Молчал бы лучше со второй половины таблицы
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#24  Шмайхель   (Сегодня, 18:38)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Ростов" и ЦСКА не забили голов
Цска и Ростов не забили голов.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#23  Frost  Vjhjp (Сегодня, 18:37)
  • +3
  •  (3)
online

Бывает..............
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#22  Конь1969  Тамбовская обл (Сегодня, 18:36)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Конек
Паршивая неделя конечно. Поднять настроение сможет теперь только одно smirk

Думаю это случиться через пару часов
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#21  anonymous   (Сегодня, 18:36)
  • +1
  •  (9)

Цитата: Кот КБ Матроскин
жаль изделию Валера не влупил

изделию Рапид влупил
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#20  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 18:36)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Svetliykenig
Неожиданно. Был уверен, что ослы победят

Не повезло немного. Влашич за голову схватился после замены, переживает что не забил пеналь. Ничего - бремя лидера тяжелое. Опыт и приходит после вот таких игр.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#19  P.V.2  Россия (Сегодня, 18:35)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Конек
Паршивая неделя конечно. Поднять настроение сможет теперь только одно

Вчера был хоккей smirk
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
#18  СуперШтангист   (Сегодня, 18:34)
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Конек
Паршивая неделя конечно. Поднять настроение сможет теперь только одно smirk

Просёр Реалу. Согласен, коллега.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#17  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 18:32)
  • -4
  •  (6)

Неожиданно. Был уверен, что ослы победят
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#16  serega_user  serega_user (Сегодня, 18:32)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Ну нормально.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#15  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 18:31)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
Вот как они хотят играть в Европе, если играя один матч в неделю проигрывают в движении клубам участвующим уже в Европе?

Логичный вопрос!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#14  нетрал   (Сегодня, 18:31)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
что для коней, что для сеелок веелок это плохо ....кони 5 очков от быков ...далеко!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#13  Конь1969  Тамбовская обл (Сегодня, 18:30)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Наши играли лучше.
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#12  KARASS   (Сегодня, 18:30)
  • +2
  •  (2)

а кому забивать просто сдулись а японец явно лишний игрок не тянет совсем grimacing
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#11  vitalii  moldova (Сегодня, 18:30)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P.V.
Влашич с добиванием сморозил , епт

+100
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
#10  Конек   (Сегодня, 18:29)
  • +3
  •  (9)
online

Паршивая неделя конечно. Поднять настроение сможет теперь только одно smirk
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#9  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 18:29)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Пенальти конечно чудной, но правильный.
Вот как они хотят играть в Европе, если играя один матч в неделю проигрывают в движении клубам участвующим уже в Европе?


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#8  Spartacus1971   (Сегодня, 18:27)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Счет по игре,равная игра.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#7  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:27)
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
жаль изделию Валера не влупил
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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