Новости партнеров

Виктор Гончаренко: ничья в пользу конкурентов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после матча с "Ростовом" (0:0) выразил мнение, что его команда была ближе к победе.

- 0:0 в пользу конкурентов, - сказал Гончаренко. - Получилась бескомпромиссная игра, было много единоборств и подборов. Во втором тайме мы были ближе к победе, но не реализовали пенальти, да и после имели шансы. Хорошо сыграли в защите - "Ростов" создавал остроту в основном после стандартов, у них много высокорослых игроков.

- Несмотря на напряженную игру с "Викторией", ЦСКА не выглядел уставшим. Как вам удалось восстановить команду?

- А почему она должна быть уставшей? Если проследить команды, выступающие в еврокубках, то игры в Лиге чемпионов отличаются высокими скоростями и задают такой же темп команде. У нас было 4 дня паузы между матчами, и странно было бы ожидать какой-то усталости.

- Почему не сразу вышел Чалов, и как вам игра Нисимуры?

- Чалову надо было дать некоторую паузу, у него был крайне напряженный график и в клубе, и в сборных. Нисимура в целом сыграл неплохо, может не всегда попадал в какие-то атакующие моменты.

- Во втором тайме зон уже не было?

- Когда ты проигрываешь подбор, совершаешь необоснованные выносы, когда находишься без давления, вот это у нас особенно в первом тайме просматривалось.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гончаренко ЦСКА Ростов
Сегодня, 19:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 20:42)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
точно! Спасибо!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 20:11)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Позор Ростову! Как можно было не обыграть своего основного конкурента (ЦСКА) на своем поле????????
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.