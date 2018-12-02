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Игорь Акинфеев сыграл 300-й сухой матч

В матче 16-го тура чемпионата России столичный ЦСКА сыграл вничью на выезде с "Ростовом" со счетом 0:0.

Эта игра стала трехсотой в карьере вратаря армейцев Игоря Акинфеева, в которой он не пропустил ни одного мяча. Этот показатель является рекордным в истории отечественного футбола.

Игорь Акинфеев выступает с 2003 года. За это время он провел 563 матча в составе ЦСКА и сборной России. Является обладателем Кубка УЕФА 2005 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и шестикратным чемпионом России.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 20:05
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#1  miktar   (Сегодня, 20:42)
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Это ЗДОРОВО. Просто классно! ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИГОРЬ!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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