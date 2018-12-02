Мурад Мусаев: рад, что молодые игроки забили, но моменты сделали коллеги постарше

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал игру своих подопечных в матче 16-го тура РПЛ против "Урала" (2:0).- На сегодняшний момент не сказал бы, что он выигрывает конкуренцию у Перейры. Но иногда нужна ротация. Куэва недавно пришел к нам, все для него поменялось. Ему нужно время для адаптации. По тому, что мы видим на тренировках, он большой мастер. Мы думаем, что он будет прибавлять.- Он готов. Вышел как будто для него 15-20-й матч. Смело действовал в атаке, почти не ошибался. Я рад его дебюту. У нас и на сборах, и на тренировках присутствуют ребята из "Краснодара-2", и если они себя хорошо показывают, то мы готовы предоставить шанс.- Снова забили воспитанники академии "Краснодара". Это радость для вас?- Основная радость - это победа. Конечно, рад, что они забили, но для них эти моменты сделали коллеги постарше.