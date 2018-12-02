В матче "Спартак" - "Локомотив" к Глушакову выбежал еще один фанат (видео)

В матче 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" на поле выбежал фанат и направился к капитану красно-белых Денису Глушакову.Болельщика красно-белых остановили три стюарда и повалили его на газон. Глушаков же помог бегуну подняться на ноги.Напомним, в матче Лиги Европы "Спартак" - "Рапид" болельщик выбегал к Глушакову и попытался его ударить.