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В матче "Спартак" - "Локомотив" к Глушакову выбежал еще один фанат (видео)

В матче 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" на поле выбежал фанат и направился к капитану красно-белых Денису Глушакову.

Болельщика красно-белых остановили три стюарда и повалили его на газон. Глушаков же помог бегуну подняться на ноги.



Напомним, в матче Лиги Европы "Спартак" - "Рапид" болельщик выбегал к Глушакову и попытался его ударить.
Теги: Глушаков Спартак Rвидео
Сегодня, 20:46
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#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:49)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну и где анонсированное видео?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 20:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
на зоне торпедами кличут таких, фратрия не успокоится
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
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