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Успех Глушакова, драма Смолова, великолепие Ханни. Оценки за матч "Спартак" – "Локомотив"

Успех Глушакова, драма Смолова, великолепие Ханни. Оценки за матч "Спартак" – "Локомотив"Омерзительной в дерби была не восьмёрка «Спартака», а девятка «Локомотива». Ханни с Адриано снова в порядке, а защитники «Локомотива» – совсем нет. Rusfootball.info оценивает действия игроков в главном матче тура.

«Спартак»


Ребров – 3.0. Уверенно играл в первом тайме, не стал пороть горячку, когда пришлось выходить встречать Миранчука, но вот выбежал из ворот ещё менее успешно, чем болельщик. Что, впрочем, в стиле Артёма. Хорошо, что защитники в концовке не дали пробить по воротам травмировавшегося вратаря.

Рассказов, Кутепов, Джикия, Комбаров – 3.0. Оценки одинаковые, но суть их разная. Рассказов провёл сильный матч, был заметен даже в атаке, но пропустил передачу на Смолова и был вынужден спасать команду ценой удаления. На другом фланге Комбаров непривычно надёжно и плотно действовал при обороне в первом тайме, но во втором традиционно стал позволять навешивать из своей зоны и не поспел за Фарфаном в эпизоде с голом.

Центральные защитники тоже проявили себя по-разному: Кутепов много ошибался, обрезал, а Джикия напротив успевал везде (почти). Но гол Фарфана, как ни крути, его ошибка и зона ответственности. Илья же трижды ошибся только в эпизоде с эпичным промахом Смолова: сначала пустил Миранчука за спину, потом дал поймать себя на ложном замахе и в конце скинул мяч на гол Смолову.

Мельгарехо, Фернандо – 3.0, Глушаков – 3.5, Ханни – 4.5. Все благие начинания парагвайца, как правило, завершались фолами соперников, а когда удавалось их миновать, Лоренцо то неправильно подрабатывал мяч под удар, то мешало исполнение. Ханни, напротив, был великолепен и точен: не без доли везения он сделал игру двумя голевыми подачами.

Центральная зона действовала нормально, но не без огрехов, всё-таки не было ощущения, что «Спартак» контролирует игру. Фернандо рано покинул поле, а Глушаков после своего важнейшего гола действовал с переменным успехом. Зато с болельщиком на этот раз вопрос решил мирно и даже помог ему подняться.



Адриано – 4.0, Зе Луиш – 3.0. Зе сегодня был задействован в игре не так активно, как обычно, а вот Луис сделал работу партнёра, головой выловив мяч в максимально возможной верхней точке и идеально направив его в ворота.

Тимофеев – 2.5, Ломовицкий – 3.0, Петкович – 3.0. Отпустить Аяза Гулиева в «Ростов», не дав ему шанса, было гениальным решением, из-за которого при проблемах Фернандо теперь играет Тимофеев. И играет, мягко говоря, не очень. Ломовицкий с Петковичем вышли на поле в трудной ситуации и не испортили картину.

«Локомотив»


Гильерме – 2.5. В одном голевом эпизоде вратарь сборной России вышел неудачно, в другом – решил не выходить и уже ничего не мог поделать. Да, перед голом Глушакова сопернику помог рикошет, но попробовать перехватить подачу Ханни на Адриано Гильерме, как один из лучших вратарей по игре на выходе, мог.

Игнатьев, Кверквелия – 2.5, Чорлука – 2.0, Рыбус – 2.5. Несмотря на небольшое количество моментов у ворот Гильерме, все защитники «Локо» сыграли слабо. Игнатьев как всегда давал много свободы соперникам и в перерыве был вынужден отвечать на неудобные вопросы Романа Нагучева. Рыбус выглядел довольно печально, к тому же не побежал за Глушаковым в голевой контратаке «Спартака».

Оба центральных защитника допускали грубые косяки: Кверквелия привёз первый гол, а Чорлука не уследил за Адриано перед вторым и был вынужден грубо валить Мельгарехо после своей же ошибки.

Крыховяк – 3.0, Денисов – 2.5. Поляк в первом тайме отметился разве что дальними ударами, в том числе после свистка. Большую часть второго провёл в центре защиты. Неплохо, но в концовке мог заработать пенальти на Ломовицком. Денисов заработал жёлтую, помог отличиться Глушакову, размял Реброва кручёным ударом, постоянно не успевал при быстрых контратаках и был справедливо заменён.

Фарфан, Алексей Миранчук – 3.5, Антон Миранчук – 2.5. Фарфан провёл слабый мяч, но забил гол. Алексей, напротив, был активен, вёл игру и создавал моменты – например, тот самый для Смолова. Антон же отдал Фёдору передачу на пенальти, но более ничем не отметился.

Смолов – 1.5. Фёдор уже приводил нам цитату Майкла Джордана о промахах, но что делать, если чёрная полоса длится весь год, величайший баскетболист не рассказывал. Вот и Фёдор не понимает.



Баринов – 3.5, Фернандеш – 2.5, Эдер – б/о. Дмитрий играл не без ошибок, но оживил ситуацию в центре поля и отдал голевую передачу. Мануэл доигрывает своё время в «Локомотиве», Эдер на этот раз не смог стать героем последних минут. Наверное, только потому что золото в этом матче не разыгрывалось.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: твиттер «Спартака», твиттер Ильи Геркуса
Теги: Спартак Локомотив Глушаков Смолов Ханни
Сегодня, 21:44
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14
(2)
#14  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:56)
  • -2
  •  (2)

Отпустить Аяза Гулиева в «Ростов», не дав ему шанса, было гениальным решением, из-за которого при проблемах Фернандо теперь играет Тимофеев. И играет, мягко говоря, не очень. Ломовицкий с Петковичем вышли на поле в трудной ситуации и не испортили картину.
это так, но Петковича оценивать не стоит, слишком мало времени провёл..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#13  Frankenstein   (Сегодня, 22:53)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Denx
отскочили от ели живого локомотива..Все праздник для повара и другой швали пора глушака носить на руках

а конюшня была высушена "еле живым" Локомотивом,жуй буй,ослег
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#12  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:43)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
подарок срамтаку от понтореза.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#11  Батька   (Сегодня, 22:31)
  • 0
  •  (6)

А нормально что обезьяна Реброва сломала ?? Ничего не будет жалоб там ...карточек, дисквалификаций ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#10  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 22:31)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Хлестов
Фарфан даже не подошёл извиниться перед вратарём Артёмом.Не понял, почему ?

Основной удар был от Комбарова.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 22:21)
  • -3
  •  (3)

Заслужили ебттвою мать Реально заслужили .. Кот молча наградил , высморкался кстати и наградил железным крестом. Епаный бобай подумал он . Смотрел как гладиаторы тихо пели. На куй всех сказал кот и ушел под падающий снег. Это был кот? Да, он.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  Denx   (Сегодня, 22:12)
  • +2
  •  (8)

отскочили от ели живого локомотива..Все праздник для повара и другой швали пора глушака носить на руках
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#7  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Сегодня, 22:00)
  • +3
  •  (5)

Кутепов на уверенную двоечку наиграл.весь матч лажал и только в самой концовке пару раз сыграл удачно.на ЧМ играл намного сильнее.
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:58)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
Омерзительной в дерби была не восьмёрка «Спартака», а девятка «Локомотива»
laughing Вот это высказывание точно в десятку. Единственное с чем можно поспорить,так это с выставленной оценкой Джордану(Лопыреву-Смолову). Ну не наиграл он никоим образом даже на 1.5.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  Romgus  Самара (Сегодня, 21:55)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Хлестов
Фарфан даже не подошёл извиниться перед вратарём Артёмом.Не понял, почему ?

потому что не он Артёму врезал
Цитата: СуперШтангист
Как вы затрахали этим смоловым уже. Он всегда был дном, и без высококвалифицированных легионеров, которые должны ему передачи давать он всегда будет дном. А учитывая, что ему почти 30, он точно будет дальше деградировать, т.е. быть дном.

ну это дно 3 раза подряд было лучшим бомбардиром, а сейчас с метра забить не может
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 21:55)
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Хлестов
Фарфан даже не подошёл извиниться перед вратарём Артёмом.Не понял, почему ?

Зачем перед спартачами он должен извиняться?
У него есть чувство собственного достоинства.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:52)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Фарфан даже не подошёл извиниться перед вратарём Артёмом.Не понял, почему ?


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 21:50)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Как вы затрахали этим смоловым уже. Он всегда был дном, и без высококвалифицированных легионеров, которые должны ему передачи давать он всегда будет дном. А учитывая, что ему почти 30, он точно будет дальше деградировать, т.е. быть дном.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  boralex  саратов (Сегодня, 21:50)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Оценки - сила.. Пятёрок нет, никто не феерил, а матч - огонь!!!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
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