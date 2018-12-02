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Брайан Идову: выкрики Гильерме? Я не слышал ничего (видео)

Защитник "Локомотива" Брайан Идову пообщался с журналистами после поражения своей команды от "Спартака" (1:2).



- После игры мы расстроились. Мы вполне могли сравнять счет и уйти отсюда хотя бы с очком, поражения никто не любит. Не забитый пенальти психологически помог "Спартаку", но рисунок игры он не поменял: мы так же давили и могли забить еще не один гол. Ощущение, что сможем додавить было. Но "Спартак" есть "Спартак". На поле они играют в хороший комбинационный футбол. Их скандалы нас не касаются.

Выкрики Гильерме? Я не слышал ничего. Ребята ничего не говорили, я не в курсе.

Rusfootball.info
Теги: Спартак Локомотив Идову Rвидео
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