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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Артем Тимофеев: в "Спартаке" все поддерживают Глушакова
Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев подвел итоги матча с "Локомотивом" (2:1) в 16-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Во втором тайме Ребров получил травму, у "Спартака" не было замен. Нервничали?
- Нет. Артем - мужчина, боец. Я сильно за него не переживал. Сейчас он в хорошем состоянии.
- Кто бы мог встать на ворота?
- Думаю, Глушаков. По ситуации бы решали уже. Артем молодец, что продолжил играть.
- Оцените эпизод с пенальти.
- Я считаю, что там не было игры рукой. Я стоял в метре, мяч в лицо попал.
- Игра "Спартаку" удалась?
- Игра удалась. Понятно, что удаление сказалось. За счет характера сумели выиграть, за счет силы воли.
- Поздравили Глушакова?
- Просто поздравили с голом.
- Поддерживаете его?
- Мы постоянно Дениса поддерживаем. Лично я не слышал, чтобы трибуны что-то скандировали.
- Что Федун после игры сказал в раздевалке?
- Просто сказал: "С победой".
- Повышенных премиальных не дал?
- Нет.
- Почему после игры не все подошли к фанатской трибуне?
- Не знаю. Спросите у тех, кто не подошел.
- Какие ожидания от матча с "Уралом"?
- Ожидаем победы. Будем биться, стараться, чтобы порадовать болельщиков, себя.
- Как играется в такую погоду?
- Тяжелее, чем летом. Но у всех одни условия. Сетовать на погоду нет смысла.
- Вы читали интервью Ещенко перед игрой?
- Нет.
- Согласны со словами Ещенко о том, что болельщики создали себе идола?
- Я лучше промолчу.
- Непростые отношения с болельщиками сказываются на настрой? Переживаете?
- В любом случае стараемся играть на максимум, что бы не кричали.
- Победы могут вернуть как-то расположение болельщиков?
- Можем вернуть доверие и все остальное. Поддержка чувствуется на каждой игре.
- Что бы вы ответили фанатам, которые скандируют в адрес Глушакова?
- Не знаю, что им сказать. Это их дела, я не могу запретить им это. Со стороны команды Дениса все поддерживают.
- Куда делись футболки с номером 8, в которых вы фотографировались?
- Кто-то себе оставил, кто-то отдал друзьям. Я свою отдал Денису.
- "Локомотив" хоть чем-то удивил?
- Хорошая команда, всегда в пас играют. Ожидали такой игры.
- Во втором тайме Ребров получил травму, у "Спартака" не было замен. Нервничали?
- Нет. Артем - мужчина, боец. Я сильно за него не переживал. Сейчас он в хорошем состоянии.
- Кто бы мог встать на ворота?
- Думаю, Глушаков. По ситуации бы решали уже. Артем молодец, что продолжил играть.
- Оцените эпизод с пенальти.
- Я считаю, что там не было игры рукой. Я стоял в метре, мяч в лицо попал.
- Игра "Спартаку" удалась?
- Игра удалась. Понятно, что удаление сказалось. За счет характера сумели выиграть, за счет силы воли.
- Поздравили Глушакова?
- Просто поздравили с голом.
- Поддерживаете его?
- Мы постоянно Дениса поддерживаем. Лично я не слышал, чтобы трибуны что-то скандировали.
- Что Федун после игры сказал в раздевалке?
- Просто сказал: "С победой".
- Повышенных премиальных не дал?
- Нет.
- Почему после игры не все подошли к фанатской трибуне?
- Не знаю. Спросите у тех, кто не подошел.
- Какие ожидания от матча с "Уралом"?
- Ожидаем победы. Будем биться, стараться, чтобы порадовать болельщиков, себя.
- Как играется в такую погоду?
- Тяжелее, чем летом. Но у всех одни условия. Сетовать на погоду нет смысла.
- Вы читали интервью Ещенко перед игрой?
- Нет.
- Согласны со словами Ещенко о том, что болельщики создали себе идола?
- Я лучше промолчу.
- Непростые отношения с болельщиками сказываются на настрой? Переживаете?
- В любом случае стараемся играть на максимум, что бы не кричали.
- Победы могут вернуть как-то расположение болельщиков?
- Можем вернуть доверие и все остальное. Поддержка чувствуется на каждой игре.
- Что бы вы ответили фанатам, которые скандируют в адрес Глушакова?
- Не знаю, что им сказать. Это их дела, я не могу запретить им это. Со стороны команды Дениса все поддерживают.
- Куда делись футболки с номером 8, в которых вы фотографировались?
- Кто-то себе оставил, кто-то отдал друзьям. Я свою отдал Денису.
- "Локомотив" хоть чем-то удивил?
- Хорошая команда, всегда в пас играют. Ожидали такой игры.
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