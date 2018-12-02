Артем Тимофеев: в "Спартаке" все поддерживают Глушакова

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев подвел итоги матча с "Локомотивом" (2:1) в 16-м туре чемпионата России, передает корреспондент- Нет. Артем - мужчина, боец. Я сильно за него не переживал. Сейчас он в хорошем состоянии.- Думаю, Глушаков. По ситуации бы решали уже. Артем молодец, что продолжил играть.- Я считаю, что там не было игры рукой. Я стоял в метре, мяч в лицо попал.- Игра удалась. Понятно, что удаление сказалось. За счет характера сумели выиграть, за счет силы воли.- Просто поздравили с голом.- Мы постоянно Дениса поддерживаем. Лично я не слышал, чтобы трибуны что-то скандировали.- Просто сказал: "С победой".- Нет.- Не знаю. Спросите у тех, кто не подошел.- Ожидаем победы. Будем биться, стараться, чтобы порадовать болельщиков, себя.- Тяжелее, чем летом. Но у всех одни условия. Сетовать на погоду нет смысла.- Нет.- Я лучше промолчу.- В любом случае стараемся играть на максимум, что бы не кричали.- Можем вернуть доверие и все остальное. Поддержка чувствуется на каждой игре.- Не знаю, что им сказать. Это их дела, я не могу запретить им это. Со стороны команды Дениса все поддерживают.- Кто-то себе оставил, кто-то отдал друзьям. Я свою отдал Денису.- Хорошая команда, всегда в пас играют. Ожидали такой игры.