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Артем Тимофеев: в "Спартаке" все поддерживают Глушакова

Артем Тимофеев: в "Спартаке" все поддерживают ГлушаковаПолузащитник "Спартака" Артем Тимофеев подвел итоги матча с "Локомотивом" (2:1) в 16-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Во втором тайме Ребров получил травму, у "Спартака" не было замен. Нервничали?

- Нет. Артем - мужчина, боец. Я сильно за него не переживал. Сейчас он в хорошем состоянии.

- Кто бы мог встать на ворота?

- Думаю, Глушаков. По ситуации бы решали уже. Артем молодец, что продолжил играть.

- Оцените эпизод с пенальти.

- Я считаю, что там не было игры рукой. Я стоял в метре, мяч в лицо попал.

- Игра "Спартаку" удалась?

- Игра удалась. Понятно, что удаление сказалось. За счет характера сумели выиграть, за счет силы воли.

- Поздравили Глушакова?

- Просто поздравили с голом.

- Поддерживаете его?

- Мы постоянно Дениса поддерживаем. Лично я не слышал, чтобы трибуны что-то скандировали.

- Что Федун после игры сказал в раздевалке?

- Просто сказал: "С победой".

- Повышенных премиальных не дал?

- Нет.

- Почему после игры не все подошли к фанатской трибуне?

- Не знаю. Спросите у тех, кто не подошел.

- Какие ожидания от матча с "Уралом"?

- Ожидаем победы. Будем биться, стараться, чтобы порадовать болельщиков, себя.

- Как играется в такую погоду?

- Тяжелее, чем летом. Но у всех одни условия. Сетовать на погоду нет смысла.

- Вы читали интервью Ещенко перед игрой?

- Нет.

- Согласны со словами Ещенко о том, что болельщики создали себе идола?

- Я лучше промолчу.

- Непростые отношения с болельщиками сказываются на настрой? Переживаете?

- В любом случае стараемся играть на максимум, что бы не кричали.

- Победы могут вернуть как-то расположение болельщиков?

- Можем вернуть доверие и все остальное. Поддержка чувствуется на каждой игре.

- Что бы вы ответили фанатам, которые скандируют в адрес Глушакова?

- Не знаю, что им сказать. Это их дела, я не могу запретить им это. Со стороны команды Дениса все поддерживают.

- Куда делись футболки с номером 8, в которых вы фотографировались?

- Кто-то себе оставил, кто-то отдал друзьям. Я свою отдал Денису.

- "Локомотив" хоть чем-то удивил?

- Хорошая команда, всегда в пас играют. Ожидали такой игры.
Теги: Тимофеев Глушаков Спартак
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