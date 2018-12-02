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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Равиль Сабитов: у "Краснодара" есть хорошие перспективы побороться с "Зенитом" за чемпионство
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Спартака" (1:2) в 16-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Общие впечатления хорошие, мне матч понравился, он был смотрибельный, живой, и думаю, все получили большое удовольствие от дерби. Говоря о победе "Спартака", думаю, это следствие физической формы игроков, которая стала лучше за последнее время благодаря плотному графику матчей, в ходе которых футболисты и набирают. Кроме того, обидное поражение от "Рапида" (1:2) в Лиге Европы разозлила, подхлестнула и объединила "красно-белых", и дерби было важно для команды для того, чтобы доказать свою состоятельность.
Быстрый забитый гол также прибавил уверенности хозяевам поля, тогда как "Локомотив" наоборот был обескуражен таким началом встречи после важной победы в Лиге чемпионов над "Галатасараем" (2:0). Ну и если говорить о взаимодействиях игроков, у "Спартака" этот аспект налажен лучше, особенно в атаке. Все перечисленные факторы и стали следствием победы команды Олега Кононова. Да и с индивидуальной точки зрения игрока "Спартака" помастеровитей, на мой взгляд.
"Спартак" сегодня сам себя загнал в непростую ситуацию, но в итоге с честью из неё вышел. Если команда продолжит в том же духе, думаю, шансы попасть в Лигу чемпионов заметно возрастут. "Спартак" сегодня показал себя единой командой, оставшись в меньшинстве все отрабатывали за себя и удалённого Рассказова, а символ этой борьбы - Артём Ребров, который получив серьёзную травму продолжил играть и, тем самым, доказав, что он настоящий капитан команды и просто умница!
- О нереализованном пенальти Фёдором Смоловым:
Был уверен, что Смолов промажет. У Фёдора, судя по всему, в вопросе футбола есть ментальные проблемы, и он не может их преодолеть. Кроме того, Смолову не хватает хладнокровия, потому что он промахивается в самый напряжённый момент игры. Так было сегодня, и так было в ходе серии послематчевых пенальти в матче против Хорватии на чемпионате мира-2018. Изначально было неправильно подходить к "точке", да и в целом, в футболе есть неписанный закон: заработавший пенальти его исполнять не берётся.
- О турнирной таблице РПЛ:
Думаю, у "Краснодара" есть хорошие перспективы побороться с "Зенитом" за чемпионство. ЦСКА стабильно набирает очки, это главный претендент на третье место. Ну и "Спартак", если продолжит играть в режиме "один за всех - все за одного", сможет навязать борьбу "армейцам". По крайней мере, у "красно-белых" есть всё для этого: качественный состав, неплохой специалист во главе. Если Кононову удастся объединить команду - то "Спартак" из борьбы за место в ЛЧ исключать не стоит никому.
- Об игре:
Общие впечатления хорошие, мне матч понравился, он был смотрибельный, живой, и думаю, все получили большое удовольствие от дерби. Говоря о победе "Спартака", думаю, это следствие физической формы игроков, которая стала лучше за последнее время благодаря плотному графику матчей, в ходе которых футболисты и набирают. Кроме того, обидное поражение от "Рапида" (1:2) в Лиге Европы разозлила, подхлестнула и объединила "красно-белых", и дерби было важно для команды для того, чтобы доказать свою состоятельность.
Быстрый забитый гол также прибавил уверенности хозяевам поля, тогда как "Локомотив" наоборот был обескуражен таким началом встречи после важной победы в Лиге чемпионов над "Галатасараем" (2:0). Ну и если говорить о взаимодействиях игроков, у "Спартака" этот аспект налажен лучше, особенно в атаке. Все перечисленные факторы и стали следствием победы команды Олега Кононова. Да и с индивидуальной точки зрения игрока "Спартака" помастеровитей, на мой взгляд.
"Спартак" сегодня сам себя загнал в непростую ситуацию, но в итоге с честью из неё вышел. Если команда продолжит в том же духе, думаю, шансы попасть в Лигу чемпионов заметно возрастут. "Спартак" сегодня показал себя единой командой, оставшись в меньшинстве все отрабатывали за себя и удалённого Рассказова, а символ этой борьбы - Артём Ребров, который получив серьёзную травму продолжил играть и, тем самым, доказав, что он настоящий капитан команды и просто умница!
- О нереализованном пенальти Фёдором Смоловым:
Был уверен, что Смолов промажет. У Фёдора, судя по всему, в вопросе футбола есть ментальные проблемы, и он не может их преодолеть. Кроме того, Смолову не хватает хладнокровия, потому что он промахивается в самый напряжённый момент игры. Так было сегодня, и так было в ходе серии послематчевых пенальти в матче против Хорватии на чемпионате мира-2018. Изначально было неправильно подходить к "точке", да и в целом, в футболе есть неписанный закон: заработавший пенальти его исполнять не берётся.
- О турнирной таблице РПЛ:
Думаю, у "Краснодара" есть хорошие перспективы побороться с "Зенитом" за чемпионство. ЦСКА стабильно набирает очки, это главный претендент на третье место. Ну и "Спартак", если продолжит играть в режиме "один за всех - все за одного", сможет навязать борьбу "армейцам". По крайней мере, у "красно-белых" есть всё для этого: качественный состав, неплохой специалист во главе. Если Кононову удастся объединить команду - то "Спартак" из борьбы за место в ЛЧ исключать не стоит никому.
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