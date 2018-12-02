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Денис Глушаков: все, кто меня знают, в курсе, как сильно я люблю "Спартак"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 16-го тура РПЛ, в котором он забил первый гол своей команды, в своем инстаграме поблагодарил болельщиков.

"Это не самый простой период в моей жизни, все, кто меня знают, в курсе, как сильно я люблю "Спартак". Что бы ни происходило, в первую очередь нужно думать о команде, а не обо мне, других игроках, или еще каких либо персонах. Нужно думать о "Спартаке", поддерживать его, и верить, что у нас все еще шансы чего то добиться в этом сезоне!

Также хотел бы выразить поддержку болельщику, который сегодня выбежал на поле. Я не одобряю его поступок, но парень выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку. Надеюсь, его не будут сильно наказывать. По крайней мере, мне бы этого не хотелось. Всех, без исключения, болельшиков с победой!" – написал Глушаков в инстаграме и открыл комментарии под записью.

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Это не самый простой период в моей жизни, все кто меня знают в курсе, как сильно я люблю «Спартак». Что бы не происходило, в первую очередь нужно думать о команде, а не обо мне, других игроках, или еще каких либо персонах. Нужно думать о «Спартаке», поддерживать его, и верить, что у нас все еще шансы чего то добиться в этом сезоне! Также хотел бы выразить поддержку болельщику, который сегодня выбежал на поле. Я не одобряю его поступок, но парень выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку. Надеюсь, его не будут сильно наказывать. По крайней мере, мне бы этого не хотелось. Всех, без исключения, болельшиков с победой!!!#спартак#победа #команда

A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on

Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 23:06
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#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 23:18)
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Цитата: sparwik53
все адекватные болельщики за правду о Спартаке.

у вас нет правды.у вас есть фратрия
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 23:10)
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Болеет за:
«Спартак»
ПРидется тебе, Денис перечислить ему 10000, "для поддержки штанов", такие шутки пойдут после жеста Кафельникова подарить хулигану 10 тысяч.А насчет себя,не сомневайся, все адекватные болельщики за правду о Спартаке.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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