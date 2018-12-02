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Анатолий Мещеряков: Смолову чуть-чуть не повезло, а на него все накинулись

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение железнодорожников от московского "Спартака"в центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

"Удача сегодня была не на нашей стороне. На Федора Смолова все сразу накинулись. Почему-то всё время все впадают в крайности. Покажите мне хотя бы одного игрока в мире, который использует все голевые возможности. На поле всё бывает. К сожалению, сегодня Федору чуть-чуть не повезло. Преодолевая такое невезение, игроки развиваются и у Федора есть всё для этого", - цитирует Мещерякова Sport24.
Теги: Мещеряков Смолов Локомотив
Вчера, 23:50
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#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 01:19)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Федя-Федя... Два не забитых пенальти, один - важнейший на ЧМ, второй - в важнейшем матче Лиги. Это ДИАГНОЗ безответственности. Ну не уверен - не бей, отойди в сторону.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:49)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
laughing laughing laughing смешно)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 00:01)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
мне в целом параллельна его ситуация.
но уж очень затянулось его невезение
на ЧМ вообще как выходил - так минус игрок
но тот пеналь на домашнем мундиале...для него, к сожалению, уже будет клеймом на всю жизнь


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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