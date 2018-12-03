Болельщик "Спартака": выбежал на поле сказать Глушакову, что его любят фанаты

Фанат московского "Спартака" Кирилл рассказал, зачем выбежал на поле к полузащитнику красно-белых Денису Глушакову во время столичного дерби с "Локомотивом" в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги.— Хотел сказать Глушакову, что его любят фанаты.— Чтобы со мной были помягче.— Хорошо.— Да.