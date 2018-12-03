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Болельщик "Спартака": выбежал на поле сказать Глушакову, что его любят фанаты

Фанат московского "Спартака" Кирилл рассказал, зачем выбежал на поле к полузащитнику красно-белых Денису Глушакову во время столичного дерби с "Локомотивом" в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Почему ты выбежал на поле?

— Хотел сказать Глушакову, что его любят фанаты.

— А что он тебе сказал?

— Чтобы со мной были помягче.

— Как ты относишься к Глушакову?

— Хорошо.

— То есть ты его поддерживаешь?

— Да.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 00:24
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#3  Toddn13   (Сегодня, 01:27)
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Болеет за:
«Ливерпуль»
может засланный. проплаченный клубом. А то как то две игры и два фаната выбегают. Есть вопросы к организаторам.
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
#2  Kaval  г.Новочебоксарск (Сегодня, 00:43)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Выдавать ложное за вымышленное,это вроде заболевание...шизофрения или он флаги с 8 не видел ?


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Один неверный шаг может стоить целой жизни. Как в шахматах.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 00:26)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
а мог бы чирик получить халявный


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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