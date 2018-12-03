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"Спартак" – "Локомотив": фотоотчет встречи

В матче 16-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле одержал победу над "Локомотивом". Представляем фотоотчет встречи:



























Rusfootball.info
Теги: Спартак Локомотив Фото
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