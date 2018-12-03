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Тренер вратарей "Ростова": мы изучали Влашича, как пенальтиста

Тренер вратарей "Ростова" Александр Гутеев прокомментировал игру Сергея Песьякова, отразившего пенальти в матче с ЦСКА (0:0).

"Сергей своими действиями придал уверенности всем нашим игрокам. Когда вратарь играет на ноль - это всегда хорошо.

В моменте с пенальти он не гадал - мы изучали пенальтистов армейцев, в том числе и Влашича, который чаще всего исполняет одиннадцатиметровые. Он пробил именно так, как и ожидали", - цитирует Гутеева официальный сайт "Ростова".
Теги: Ростов ЦСКА Влашич
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