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Алана Мамаева: Паша променял семью на шлю*у, из-за которой и начался конфликт с водителем

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, обвинила мужа в измене, заострив внимание на том, что именно из-за новой подруги футболист оказался в СИЗО.

"Мой "муж" семью променял на шлюху, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса", — написала Мамаева в своём "инстаграме".

Алана Мамаева: Паша променял семью на шлю*у, из-за которой и начался конфликт с водителем


Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы 5 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Сегодня, 08:56
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#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 09:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Crowley172
Какая то не постоянная баба

Вы её видели? Явно раньше была "б.лядью на охоте" (так и Мамая поймала). Типаж: Нигде и никогда не работала, "продавала" внешность, наркотит потихоньку, наслаждается жизнью, ухватив богатенького... Рассуждения о жизни - на уровне куклы Барби, которой неведомы нужды и обратка медали...

Я слышал на видео её разговор с подругой, минуты 3. Мне хватило...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  Crowley172   (Сегодня, 09:47)
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online

Какая то не постоянная баба
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
#6  sparwik53  Виктор (Сегодня, 09:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Большие деньги часто становятся причиной разлада в семье.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#5  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бауэр
Одна ш***а просто дала то, что не дала первая...

вторая еще не успела надоесть
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#4  Бауэр  Москва (Сегодня, 09:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Одна ш***а просто дала то, что не дала первая...


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 09:30)
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Болеет за:
«Динамо К»
Ну да...жена Жиркова отдыхает... smile Алана жгет не по-детски.. А как же толстовки в защиту Мамаева?.. Неужели кокс попался такой забористый?...
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  ajax101  Москва (Сегодня, 09:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы она молчала...
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 09:17)
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Болеет за:
«Спартак»
Она о себе в 3м лице? Или это раздвоение личности?


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
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