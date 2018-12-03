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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Алана Мамаева: Паша променял семью на шлю*у, из-за которой и начался конфликт с водителем
Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, обвинила мужа в измене, заострив внимание на том, что именно из-за новой подруги футболист оказался в СИЗО.
"Мой "муж" семью променял на шлюху, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса", — написала Мамаева в своём "инстаграме".
Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы 5 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина.
"Мой "муж" семью променял на шлюху, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса", — написала Мамаева в своём "инстаграме".
Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы 5 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина.
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