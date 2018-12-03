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Александр Мостовой: сборной не нужно зацикливаться на соперничестве с бельгийцами

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Евро-2020.

"Прямо скажем - с жеребьевкой нам повезло. Мы вместе с Бельгией - главные фавориты, а остальные команды слабее. Однако не нужно зацикливаться на соперничестве с бельгийцами. Самое важно - обыграть остальных и спокойно забрать свою путевку в финальную часть Евро", — приводят слова Мостового "Известия".

В соперники россиянам по группе I достались сборные Бельгии, Казахстана, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.
Теги: Сборная России Сборная Бельгии Мостовой
Сегодня, 09:54
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