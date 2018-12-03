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Юрий Гаврилов: наш футбол сейчас просто неинтересно смотреть

Бывший форвард "Спартака" Юрий Гаврилов признался, что сейчас ему не нравится уровень российского футбола.

"Честно говоря, я не видел полностью игру "Спартака" и "Локомотива". В воскресенье я смотрел "Арсенал" - "Тоттенхэм". Вот это футбол!

Российский футбол сегодня просто неинтересно смотреть. Во-первых, нет мысли. Во-вторых, нет такого темпа, нет накала. Северолондонское дерби и правда получилось красивым, "Арсенал" и "Тоттенхэм" забили на двоих 6 мячей. Нашим клубам очень далеко до такого футбола.

Если брать игру наших ведущих клубов, то для них футбол лидеров английской премьер-лиги - это космос! Просто небо и земля", - приводит слова Гаврилова "Спорт уик-энд".
Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 10:12
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(3)
#11  dima0501   (Сегодня, 12:58)
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Может не хватать мастерства и техники,но физика для все одинакова.Почему не бегут?Брать физикой надо ,если с техникой не очень.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#10  Rasmuz   (Сегодня, 12:54)
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Автобус приносит результат, есть результат, есть деньги, есть деньги, есть игроки, есть игроки, есть автобус. Далее все повторяется.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#9  Городовой  Россия (Сегодня, 12:33)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Потому что там реальные игроки играют,команды могут не смотреть на ФП финансовый и покупать лучших игроков-легионеров за огромные суммы,там престиж.Можно подумать во времена Гаврилова вышка СССР была чем то интересным.Дворовый футбол,те времена ушли,Россия никогда и не относилась к топовым лигам.Мы второй эшелон с разными Бельгиями,Португалиями и Голландиями,а учитывая что большинство ростренеров физруки и руководят в большинстве игроками уровня-бей по ногам,обработай мяч в пять касаний,пни в сторону ворот соперника и умеют с таким подбором играть лишь в автобус у ворот все закономерно.В топовых лигах даже аутсайдеры стараются именно играть,а у нас задача не пропустить и три эшелона обороны на огородных полях частенько.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#8  Миша Люберцы   (Сегодня, 12:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmuz
Краснодар играет и нормально играет. Остальные мучаются, бьются, но не играют.

Одна команда, где все бегут и хотя бы выкладываются. Остальные - кошмар . Во что Федун. превратил Спартак и кто у него выходит в основе,он хоть понимает или ему покеру на всё ? На Спартак в первой лиге ходили по 40 тысяч во всех городах, где это позволял стадион. А сейчас смотришь на всю эту куету { а как с ними иначе} и никакого здоровья не хватает , одни - клоуны... И , что самое главное : Им, на всё насрать... Да - Юра , " по пылил" ты на Славу , видели и помним... Не забывается , не забывается, не забывается... такое - никогда...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#7  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 12:00)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sergey3709
Да какой футбол зимой,нет крытых стадионов

Что значит, нет крытых стадионов? Да их каждый день кроют матом...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#6  Denx   (Сегодня, 11:46)
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легионеров нет интересных а на наше гавно смотреть противно
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#5  andrews74  Ухта (Сегодня, 10:58)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нет такого уровня футболистов, вот и смотреть неинтересно.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#4  сын кубани  краснодар (Сегодня, 10:52)
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Болеет за:
«Краснодар»
так смотреть надо все команды, не только Спартак!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 10:37)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sergey3709
Да какой футбол зимой,нет крытых стадионов

зато есть осень-весна и "правление" речника! (он, видимо, только вместе с Путиным гайкнется...)


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  sergey3709   (Сегодня, 10:18)
  • +2
  •  (4)
online

Да какой футбол зимой,нет крытых стадионов
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  Rasmuz   (Сегодня, 10:18)
  • +3
  •  (9)

Краснодар играет и нормально играет. Остальные мучаются, бьются, но не играют.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
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