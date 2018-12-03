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"Арсенал" - "Зенит": на матче ожидается до 10 тыс. зрителей

На сегодняшней игре 16-го тура Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Зенитом" ожидается до 10 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.
Теги: Арсенал Зенит
Сегодня, 11:50
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