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Александр Ширко: очень важно, что вся команда поддерживает Глушакова

Экс-футболист "Спартака" Александр Ширко отметил важность победы красно-белых над "Локомотивом" (2:1) для Дениса Глушакова.

"Глушаков забил важнейший гол для самого себя. Очень важно, что вся команда его поддерживает. Не так, что все по одному, кого-то прессингуют и всем наплевать, а так, что каждый поддерживает друг друга. Это очень важно", — сказал Ширко.

Р-Спорт
Теги: Ширко Спартак Глушаков
Сегодня, 12:26
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