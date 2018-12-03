Александр Ширко: очень важно, что вся команда поддерживает Глушакова

Экс-футболист "Спартака" Александр Ширко отметил важность победы красно-белых над "Локомотивом" (2:1) для Дениса Глушакова."Глушаков забил важнейший гол для самого себя. Очень важно, что вся команда его поддерживает. Не так, что все по одному, кого-то прессингуют и всем наплевать, а так, что каждый поддерживает друг друга. Это очень важно", — сказал Ширко.