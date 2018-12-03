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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове
Объединение фанатов "Спартака" "Ультра Север" опубликовала в соцсетях сообщение, в котором выразила отношение к капитану московской команды Денису Глушакову.
"Многие не понимают нашей позиции относительно Глушакова и обвиняют нас в том, что мы выступаем против команды. Но на самом деле всё не так, как об этом пишут в СМИ и в Интернете. Во-первых, мы хотим сразу для всех отметить, что всегда и везде мы действуем только в интересах и во славу "Спартака"! И именно наша искренность, наша любовь к "Спартаку" и приверженность идеалам клуба не позволяет нам принять Дениса Глушакова в качестве игрока и капитана московского "Спартака"! Многие считают, что мы выступаем против Дениса Глушакова из-за того, что он предал Массимо Карреру. Это не так. Мы выступаем против Дениса Глушакова только из-за того, что он предал "Спартак". Он предал наш клуб, наши цвета и всех нас — всех, кто всей душой переживает за "Спартак"!
Денис в своих личных корыстных интересах подговаривал команду сливать тренера, то есть намеренно проигрывать матчи. Нами это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Если вы готовы прощать человека, который сливал игры, и терпеть его в роли капитана "Спартака", то мы — нет! Мы также считаем, что ни один игрок "Спартака", ни один футболист клуба (и тем более капитан) не имеет права выносить сор из избы и рассказывать людям, не имеющим отношения к команде, о своих трудностях в отношении главного тренера команды.
Поэтому мы не молчим и не делаем вида, будто ничего не произошло! Мы протестуем против нахождения Дениса Глушакова в составе "Спартака". Для нас он иуда, который предал "Спартак", который предал всех нас — болельщиков "Спартака". Когда мы протестуем против Глушакова, мы не отказываемся от своей верности "Спартаку"! Мы выступаем за наши идеалы! Мы хотим видеть сильный, настроенный на победу "Спартак"! Мы не хотим видеть приспособленцев на поле, не хотим видеть в роли капитана команды человека, который просто-напросто этого недостоин! Денис, ты не только иуда, но ещё и жалкий трус! Пошёл вон из "Спартака"!
Отдельно мы хотим обратиться к СМИ и руководству "Спартака", которые пытаются нашу позицию по Глушакову перевернуть вверх дном и стравить нас с командой! Друзья, у вас это не выйдет! Мы поём песни во славу клуба, но перешагнуть через эту ситуацию мы не можем! Мы просим ещё раз всех задуматься и решить для себя, готовы ли вы терпеть человека, который нарушил одну из главных заповедей нашего клуба и полюбил себя и свой контракт в "Спартаке" больше, чем сам "Спартак", — говорится в заявлении.
"Многие не понимают нашей позиции относительно Глушакова и обвиняют нас в том, что мы выступаем против команды. Но на самом деле всё не так, как об этом пишут в СМИ и в Интернете. Во-первых, мы хотим сразу для всех отметить, что всегда и везде мы действуем только в интересах и во славу "Спартака"! И именно наша искренность, наша любовь к "Спартаку" и приверженность идеалам клуба не позволяет нам принять Дениса Глушакова в качестве игрока и капитана московского "Спартака"! Многие считают, что мы выступаем против Дениса Глушакова из-за того, что он предал Массимо Карреру. Это не так. Мы выступаем против Дениса Глушакова только из-за того, что он предал "Спартак". Он предал наш клуб, наши цвета и всех нас — всех, кто всей душой переживает за "Спартак"!
Денис в своих личных корыстных интересах подговаривал команду сливать тренера, то есть намеренно проигрывать матчи. Нами это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Если вы готовы прощать человека, который сливал игры, и терпеть его в роли капитана "Спартака", то мы — нет! Мы также считаем, что ни один игрок "Спартака", ни один футболист клуба (и тем более капитан) не имеет права выносить сор из избы и рассказывать людям, не имеющим отношения к команде, о своих трудностях в отношении главного тренера команды.
Поэтому мы не молчим и не делаем вида, будто ничего не произошло! Мы протестуем против нахождения Дениса Глушакова в составе "Спартака". Для нас он иуда, который предал "Спартак", который предал всех нас — болельщиков "Спартака". Когда мы протестуем против Глушакова, мы не отказываемся от своей верности "Спартаку"! Мы выступаем за наши идеалы! Мы хотим видеть сильный, настроенный на победу "Спартак"! Мы не хотим видеть приспособленцев на поле, не хотим видеть в роли капитана команды человека, который просто-напросто этого недостоин! Денис, ты не только иуда, но ещё и жалкий трус! Пошёл вон из "Спартака"!
Отдельно мы хотим обратиться к СМИ и руководству "Спартака", которые пытаются нашу позицию по Глушакову перевернуть вверх дном и стравить нас с командой! Друзья, у вас это не выйдет! Мы поём песни во славу клуба, но перешагнуть через эту ситуацию мы не можем! Мы просим ещё раз всех задуматься и решить для себя, готовы ли вы терпеть человека, который нарушил одну из главных заповедей нашего клуба и полюбил себя и свой контракт в "Спартаке" больше, чем сам "Спартак", — говорится в заявлении.
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