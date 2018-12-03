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"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове

Объединение фанатов "Спартака" "Ультра Север" опубликовала в соцсетях сообщение, в котором выразила отношение к капитану московской команды Денису Глушакову.

"Многие не понимают нашей позиции относительно Глушакова и обвиняют нас в том, что мы выступаем против команды. Но на самом деле всё не так, как об этом пишут в СМИ и в Интернете. Во-первых, мы хотим сразу для всех отметить, что всегда и везде мы действуем только в интересах и во славу "Спартака"! И именно наша искренность, наша любовь к "Спартаку" и приверженность идеалам клуба не позволяет нам принять Дениса Глушакова в качестве игрока и капитана московского "Спартака"! Многие считают, что мы выступаем против Дениса Глушакова из-за того, что он предал Массимо Карреру. Это не так. Мы выступаем против Дениса Глушакова только из-за того, что он предал "Спартак". Он предал наш клуб, наши цвета и всех нас — всех, кто всей душой переживает за "Спартак"!

Денис в своих личных корыстных интересах подговаривал команду сливать тренера, то есть намеренно проигрывать матчи. Нами это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Если вы готовы прощать человека, который сливал игры, и терпеть его в роли капитана "Спартака", то мы — нет! Мы также считаем, что ни один игрок "Спартака", ни один футболист клуба (и тем более капитан) не имеет права выносить сор из избы и рассказывать людям, не имеющим отношения к команде, о своих трудностях в отношении главного тренера команды.

Поэтому мы не молчим и не делаем вида, будто ничего не произошло! Мы протестуем против нахождения Дениса Глушакова в составе "Спартака". Для нас он иуда, который предал "Спартак", который предал всех нас — болельщиков "Спартака". Когда мы протестуем против Глушакова, мы не отказываемся от своей верности "Спартаку"! Мы выступаем за наши идеалы! Мы хотим видеть сильный, настроенный на победу "Спартак"! Мы не хотим видеть приспособленцев на поле, не хотим видеть в роли капитана команды человека, который просто-напросто этого недостоин! Денис, ты не только иуда, но ещё и жалкий трус! Пошёл вон из "Спартака"!

Отдельно мы хотим обратиться к СМИ и руководству "Спартака", которые пытаются нашу позицию по Глушакову перевернуть вверх дном и стравить нас с командой! Друзья, у вас это не выйдет! Мы поём песни во славу клуба, но перешагнуть через эту ситуацию мы не можем! Мы просим ещё раз всех задуматься и решить для себя, готовы ли вы терпеть человека, который нарушил одну из главных заповедей нашего клуба и полюбил себя и свой контракт в "Спартаке" больше, чем сам "Спартак", — говорится в заявлении.
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 13:14
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#32  Л. Месси  Антарктида (Сегодня, 15:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Мухи знают, куда лететь.

Ты уже облеплено, места живого нет.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
#31  Denx   (Сегодня, 15:02)
  • +1
  •  (1)
online

Красавы а тех кто орет да им по хер что команда в говне
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#30  Blessing  Спб (Сегодня, 14:59)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
Похоже, в полку мясных прибыло- БАРАНЫ!


Мухи знают, куда лететь.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#29  bobovzenit  Калининград (Сегодня, 14:51)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Человеческая тупая стадность - очень страшная штука! Но любому стаду требуется пастух. Этими тупоголовыми ушлёпками кто-то руководит, который через это стадо хочет чего-то добиться.
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
#28  nedva  Russia (Сегодня, 14:50)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Жалкие трусы- это те, ломает кресла и запускает пронесённые в жопе файеры, а платит штрафы за это дядя Федун...

Похоже, в полку мясных прибыло- БАРАНЫ!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#27  Владимир Гурьянов   (Сегодня, 14:49)
  • +5
  •  (7)

Я болельщик Зенита, сразу скажу. А не кажется ли вам, что эта травля, на которую Глушакову, надеюсь, глубоко плевать, попахивает кретинизмом: "трус", "предатель", ….. вы что, в войнушку играете?, долбоОбы. А, если товарищи по команде не считают его трусом и предателем, тогда как? Тогда выходит вся команда предатели, все заодно. Просто Киздец!, недоросли, бездельники, лоботрясы, займитесь чем -нибудь полезным для своей команды, взрослейте уже, умнеть то поздно.
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
#26  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 14:31)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слабоумие помноженное на упрямство...
#Фратриюнамыло


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#25  Blessing  Спб (Сегодня, 14:22)
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ганнибал
что за гоблины со странной логикой?

Вы не узнаёте себя в гриме?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#24  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 14:19)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
что за гоблины со странной логикой?
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#23  Blessing  Спб (Сегодня, 14:15)
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ythe
Цитата: Wismar
Закали!!!!!!

Точнее - Заипали!!!

Точнее, Фэнш Сакали, молодая восходящая звезда спартака из Замбии, племенной, потенциальный джокер будущих побед спартака2,3,4,5, и тд.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#22  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 14:11)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ythe
Цитата: Wismar
Закали!!!!!!

Точнее - Заипали!!!

Чтобы пиплы залипали!


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#21  brysy  москва (Сегодня, 14:11)
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Господи, ультра север, это что ещё такое повылазило наружу, как они все уже надоели эти недоумки и поют одну и туже песню, вцепились в Глушакова как клещ энцефалитный не оторвать, если что-то и принимать во внимание, по поводу недостойного поведения Дениса, то надо привести достоверные доказательства его вины в чём-бы то ни было, а так огульно можно обвинить и папу римского, что он причастен ко всем бедам команды, вы бы лучше обвиняли вашего любимчика, выдающегося тренера Карреру, под чутким руководством которого, в посленее время было просрато всё, а чемпионство, так там его доля заслуги в этом чемпионстве половинчатая, а про Аленичева все забыли, кто ставил команде комбинационную игру, Аленичев а Каррера так, на подхвате, тогда в команде все были в порядке и сама команда была на отличном ходу и всё шло по накатанной, а после пошёл конкретный развал, а виноват в этом папа римский. Короче, достоверные доказательства, тогда будет совсем другая сторона медали, а если их нет, значит и суда нет, тем более что вся команда Дениса поддерживает, а это говорит о многом, а какие-то там ультрасы, ху.....трасы просто могут заткнуться и сопеть в тряпочку.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#20  m7_rf7   (Сегодня, 14:08)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорош уже фигней заниматься.
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
#19  ythe  Ё-бург (Сегодня, 14:04)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Wismar
Закали!!!!!!

Точнее - Заипали!!!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#18  SPV  Bryansk (Сегодня, 14:03)
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Какие ваши доказательства? (с)


Ребятки совсем попутали берега и считают что могут диктовать свои условия. Никаких доказательств про сливы и заговор у них конечно нет и быть не может, потому как никто итальянца не сливал, он своими метаниями и шараханьем с составом сам себя подставил и освободил от должности. Конфликт с Глушаковым наверное какой то и был, но ведь это случается сплошь и рядом, рабочая ситуация, Моуриньо с кем только не конфликтовал.
Но кучке дебилов с Ультра север хрен докажешь, что Каррера как тренер без опыта ,оказался явно слабоват и не смог разрулить то что обязан уметь хороший специалист. У него и Ханни не игрок был, Адриано с Зе Луишем вместе не выходили почему то. У них Массимо чемпион, а все остальные так погулять выходили . Эти так называемые болелы смотрящие футбол в прямом смысле жопой , понимают в нем не больше чем бабушки у подъезда. Нашли себе крайнего виноватого и повторяют как мантру, балбесы ведомые.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#17  MEHAKEP™  Москва (Сегодня, 14:01)
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
ну, предположим, "Глушаков подговаривал..."
и команда это делала. значит команда согласна с Глушаковым
вся команда за него. он капитан)) а вы кто вообще, что бы решать за команду?


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"у шизофреников бред эволюционирует под воздействием политической повестки"
Регистрация: 28.02.2012 [жалоба]
#16  Nickola  г. Тула (Сегодня, 13:59)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Марионетки Трабукки.


--------------------
Мыши плакали, кололись, но все-равно продолжали жрать кактус!
Регистрация: 1.05.2006 [жалоба]
#15  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:56)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Эй щеглы-иждивенцы про какие сливы вы брюзжите, Спартак проигрывает несколько матчей подвалу из года в год при разных ГТ, кто искрене болеет за Спартак то это принимает как главный недостаток команды по разным причинам, одна из них легионеры играют за зарплату и не всегда отдаются игре на все сто, при этом зарплата не меняется.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#14  dreamcatcher   (Сегодня, 13:53)
  • +4
  •  (12)

Вы уже совсем забыли зачем люди ходят на футбол. Вам же сказали - идите на ...лесом. И не скулите
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#13  Wismar  Новочеркасск (Сегодня, 13:49)
  • +1
  •  (5)

Закали!!!!!!
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
#12  vvsl09  Камышин (Сегодня, 13:49)
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
"Денис в своих личных корыстных интересах подговаривал команду сливать тренера, то есть намеренно проигрывать матчи".
Со слов "Объединения фанатов "Спартака" "Ультра Север".
Подскажите, кто Вам сливает такую инфу в клубе? Кто этот человек знающий всю правду и делящийся с "Объединением"?
Что вы словами кидаетесь, напишите подтверждение. Или ссыкотно за доносчика? Может этот "кто-то" и есть главный мутило?
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
#11  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 13:47)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Денис в своих личных корыстных интересах подговаривал команду сливать тренера, то есть намеренно проигрывать матчи.

Вот оно как, это оказывается Глушаков подговаривал Карреру не ставить лучших сейчас Ханни и Мельгарехо, и постоянно продавливал выход Ломовицкого, Игнатова, Тимофеева?
Мы также считаем, что ни один игрок "Спартака", ни один футболист клуба (и тем более капитан) не имеет права выносить сор из избы и рассказывать людям, не имеющим отношения к команде, о своих трудностях

Но на нас это не относится поэтому мы и бросаем говно на вентилятор...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#10  cska1971  Москва (Сегодня, 13:46)
  • +1
  •  (13)

У фанатов с логикой проблемы. Как всегда.
Если Глушаков подговаривал команду сливать матчи, и матчи сливались, то делалось это не одним Глушаковым. Так почему не требуют убрать из команды тех, кто помогал Глушакову сливать?

Цитата: максима
Ультра Север на зарплате у ЦСКА!!!


Своих дебилов содержите сами...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#9  МАРТ  тюмень (Сегодня, 13:38)
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Не суди, да судим не будешь......а судьи то кто?
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#8  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:36)
  • -3
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
По мужски Глушаков должен обратится к руководству с просьбой о переходе в другой клуб. Хотя желающих найдется немного, да и не все клубы потянут его финансовые запросы. Если все оставить как есть, ждите весной новой бучи и слива Кононова.

Цитата: serega_user
Мне кажется или Глушаков первый, кого так люто не переваривает фратрия?

А у Гинера он наверное в любимчиках бы ходил? Через 5 сек. был бы на трансфер выставлен.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#7  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:31)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Мне кажется или Глушаков первый, кого так люто не переваривает фратрия?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#6  максима  Тверь (Сегодня, 13:30)
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Ультра Север на зарплате у ЦСКА!!!
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#5  Сергей Т   (Сегодня, 13:29)
  • -5
  •  (9)

Цитата: JaapStam
пруфы "в студию" (с)
Цитата: MAG554
Какие ваши доказательства? (с)


Где пруфы, Билли? (с)
Регистрация: 5.05.2018 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 13:28)
  • -13
  •  (23)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сей опус, есть Апогей свинячьего дегенератизма, никаких врачей не надо.
А остальным свиньям, находящихся на грани такого помешательства, стоит задуматься, нужна ли им такая слава, может стоит поболеть за действительно нормальные команды, или хотя бы не афишировать, что вы из их рядов? Ведь многие уже догадались,ставя под аватарку Реалы, МЮ, Ливерпули....., или вообще ничего не ставят.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 13:24)
  • -1
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дебилы...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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